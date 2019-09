Gerücht: The Last of Us Part 2 erscheint am 28. Februar 2020

The Last of Us Part II - (C) Naughty Dog, Sony

In mehreren Berichten der letzten Monate wurde behauptet, dass das Spiel im Februar 2020 veröffentlicht wird, und jetzt schlägt ein weiteres Leck dasselbe vor, wobei auch ein viel genaueres Datum angegeben wird. The Last of Us 2 soll am 28. Februar 2020 erscheinen, wenn es sich nicht um einen Platzhalter handelt.

Der Schweizer Einzelhändler Softridge hat eine Liste für den mit Spannung erwarteten Naughty Dog-Titel erstellt und erwähnt, dass das Spiel am 28. Februar 2020 (via ResetEra) veröffentlicht wird. Die Auflistung enthält außerdem drei separate Ausgaben – eine Standardausgabe, eine Sonderausgabe und eine Sammlerausgabe – sowie jeweils eine Box-Art (auch wenn diese möglicherweise nicht endgültig ist), die man unterhalb der Meldung sehen kann. Es gibt auch einen Screenshot der unten aufgeführten Händlerliste, falls diese heruntergefahren werden sollte.

Seltsamerweise würde ein weiterer Bericht aus ein paar Monaten zurück das Spiel im Februar 2020 mit vier separaten Versionen starten. Dieses Leck scheint jedoch die vierte (angeblich Ellie Edition) nicht zu erwähnen. Vielleicht gibt es die nur im ausgewählten Einzelhandel. Eventuell könnte sich GameStop etwas gesichert haben.

Naughty Dog und Sony haben in letzter Zeit die Vermarktung von The Last of Us Part 2 angekurbelt. Für den Anfang halten sie am 24. September ein Medienereignis für das Spiel ab, bei dem die anwesenden Medien mit einem fleischigen Teil des Spiels experimentieren können. Immerhin sollen 3 Stunden Gameplay-Material gezeigt werden.

Darüber hinaus sendet Sony am selben Tag eine Präsentation zum Stand der Dinge, und Naughty Dog hat bestätigt, dass The Last of Us Part 2 Teil dieser Sendung sein wird. Möglicherweise erhalten wir dann eine offizielle Bestätigung des Veröffentlichungsdatums.

In jedem Fall werden wir euch benachrichtigen, sobald wir etwas Neues hören. Stay tuned!