The Last of Us Part 2: Neuigkeiten werden diesen Monat direkt von Naughty Dog veröffentlicht

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Endlich geht es los! Am 24. September 2019 veröffentlicht Naughty Dog neue Details bei einem “Media Event” über The Last of Us Part 2. Habe ich schon “endlich” erwähnt.

Geoff Keighley von Naughty Dog hat folgende Botschaft via Twitter mit der Welt geteilt:

Dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer: ENDLICH! Ich will jetzt keinen Fan-Boy raushängen lassen, weil man das mir nicht umhängen kann, aber die Fortsetzung eines der besten Games der Neuzeit? Da darf man schon ein wenig ausflippen.

The Last of Us Part 2 erscheint irgendwann 2020, wahrscheinlich auch als Lauch-Titel für die PlayStation 5.