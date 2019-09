PlayStation 5: Alle möglichen Launch-Titel zusammengefasst

Horizon Zero Dawn - (C) Sony

Die PlayStation 5 wird 2020 auf den Markt kommen. Neben einer SSD-Festplatte und daraus resultierenden superschnellen Ladezeiten wissen wir noch nicht sehr viel über die Hardware. Ein mögliches Design für die Dev-Kit-Konsolen ist bereits durchgesickert. Das finale Design der Konsole noch nicht. Doch abgesehen vom Aussehen und Technik der PS5 gibt es eine größere Frage: Welche Titel erscheinen zum Launch der neuen Sony-Konsole?

Die nächste Konsolen-Generation wird heiß! Xbox setzt auf sein Zugpferd Halo und mit Halo Infinite (Halo 6) hat man gleich einmal einen ordentlichen Lauch vorbereitet. Doch auch die zusätzlichen Studio-Akquisen werden helfen, mehr Content zum Start der Scarlett (Arbeitstitel) bereit zu halten. Doch was wird Sony bringen? Wir haben uns einige mögliche Start-Titel der PS5 angesehen.

Gran Turismo 7 (+ PSVR-Unterstützung)

Xbox hat Forza und PlayStation hat Gran Turismo. Es wird gemunkelt, dass beide Renntitel Starttitel für ihre jeweiligen Plattformen sind, aber interessanterweise hört Gran Turismo 7 hier nicht auf. Es wird erwartet, dass die PS5 eine VR-Komponente enthält, die nach dem gleichen Gerücht den Renntitel irgendwie unterstützen wird. Ein kürzlich veröffentlichtes Patent schlägt auch vor, dass diese VR-Komponente den Übergang von der sperrigen Einrichtung, die mit allen VR-Headsets vertraut ist, zu einer rationalisierten und drahtloseren Vorgehensweise vollziehen wird.

Ein nettes Video über die Geschichte von Gran Tursismo findet ihr auf YouTube. Seit 1997 hat sich einiges getan in der Rennspiel-Serie!

Grand Theft Auto 6

Dies ist eine interessante Sache, da Gerüchte über Grand Theft Auto 6 häufig den Kopf zerbrechen. Von der Einstellung des Spiels über die Protagonisten bis hin zum Online-Modus und den wichtigsten Änderungen ist Berichten zufolge alles durchgesickert. Eine der zahlreichen undichten Stellen hat außerdem den Anspruch erhoben, Grand Theft Auto 6 sei eine zeitgesteuerter PS5-Exklusiv-Titel ist. Es gibt wenig Grund, an diesen Leak zu glauben. Wenn sich herausstellt, dass dies der Fall ist, könnte dies beim Start der Next-Gen-Konsolen eine große Veränderung bedeuten, da viele Spieler auf die PS5 strömen würden. Immerhin ist Grand Theft Auto 5 seit Jahren stark und das profitabelste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten.

Allerdings wäre das die wahrscheinlich größte Überraschung. Mit einem GTA 6 rechnen wir nicht so schnell, schon gar nicht 2020 zum Start der PS5 im Weihnachtsgeschäft.

Ghost of Tsushima

Das letzte Mal, dass jemand Ghost of Tsushima gesehen hat, war auf der E3 2018, was zu einer Aura der Geheimhaltung rund um den Titel beiträgt.

Ghost of Tsushima ist ein Open-World-Spiel und spiel im Jahr 1274, das von dem berüchtigten Entwickler Sucker Punch Productions erschaffen wird. Es handelt sich um den letzten Samurai, Jin Sakai, der einen neuen Kampfstil beherrschen muss (The Way of the Ghost). Die meisten Gerüchte besagen, dass der Titel für die PS5 erscheint. Da sich der Titel bereits seit 2015 in Entwicklung befindet und noch kein Erscheinungsdatum erhalten hat, könnten sich diese Gerüchte als wahr erweisen. Immerhin hat man noch Death Stranding, als letzten großen Titel für die PS4 dieses Jahr vorzuweisen. Vielleicht könnte es auch das “Finale” einer hochkarätigen PS4-Exklusivtitel-Ära sein. Mal sehen!

Horizon: Zero Dawn 2

Einige Gerüchte deuten darauf hin, dass dieses Spiel für die PlayStation 5 veröffentlicht wird, jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Andere gaben an, dass Horizon: Zero Dawn 2 ein Starttitel für die Konsole der nächsten Generation sein würde. Derzeit ist es in der Luft, bis Sony oder Entwickler Guerilla Games Informationen über den Titel der nächsten Generation bestätigen. Ein Blick auf die Entwicklungszeit in diesem Szenario hilft nicht viel. Horizon: Zero Dawn wurde Anfang 2017 auf den Markt gebracht, was bedeutet, dass die Entwicklungszeit für eine Fortsetzung fast drei Jahre betragen würde. Angesichts der Tatsache, dass der Frozen Wilds-DLC Ende 2017 herauskam, wäre man bei 2020/2021. Unter bestimmten Umständen durchaus also möglich. Dafür ist ein Killzone-Titel zum Start der PS5 mehr oder weniger ausgeschlossen? Nein. Guerilla arbeitet an einem Online-Titel.

The Last of Us 2

The Last of Us 2 hat lange auf sich warten lassen, vor allem, wenn man bedenkt, wie es 2013 auf der PS3 und 2014 auf der PS4 auf den Markt kam. Im Jahr 2020, das wären 6 Jahre seit der Veröffentlichung der PlayStation 4, wurden sicherlich Fortschritte erzielt. Die Motion-Capture-Dreharbeiten sind bereits alle im Kasten. Der Titel wird neben der PS5 auch für die PS4 erscheinen. Sony wäre schlecht beraten den Titel nicht auf einer Konsole zu veröffentlichen, die bereits über 100 Millionen Mal verkauft wurde.

Welche Starttitel erhofft ihr euch für die PlayStation 5? Sagt es uns doch in den Kommentaren!