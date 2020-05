Playstation

The Last of Us 2 - Ellie alleine unterwegs in der Welt

The Last of Us 2 – Ein Meisterwerk zum Abschluss

Das Abenteuer “The Last of Us” rund um Joel und Ellie war der Diamant der PS3. Sony veröffentlichte das Meisterwerk von Naughty Dog im letzten Drittel vom Lebenszyklus der Konsole. Und es stahl allen Vorgängern die Show! Joel, ein grimmiger Mann in seinen 40ern trifft auf Ellie, ein Teenie, die auf der Flucht ist. Joel entscheidet sich, Ellie zu helfen und so beginnt das Abenteuer einer emotionalen Berg- und Talfahrt, eingebettet in eine spannende Story. Nach einem Remaster von Teil eins auf der PS4, kommt nun The Last of Us 2 ebenfalls zur Abschiedsparty der Konsole. Jetzt hat Sony einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, welcher einen ersten Einblick in die Spielweise gibt.

Joel & Ellie gehen getrennte Wege

Ein Punkt sticht eindeutig hervor. Joel und Ellie trennen sich. Man sieht einen sichtlich gealterten Joel und eine erwachsenere Ellie. Sie wirken geschlagen, geschlaucht, mit Wunden am Körper. Trotzdem hat Ellie ein Lächeln auf dem Gesicht. “I know you wish things were different, but it ain´t.” Dies sind die letzten Worte von Joel im Trailer. Danach folgen nur mehr Szenen von Ellie. Was heißt das? Haben sie sich zerstritten? Ist Joel etwas passiert? Es ist unklar.

Joel – Der fürsorgliche Vater

Joel haben wir im ersten Teil als hoffnungslosen Mann kennen gelernt. Gleich zu Beginn verliert er seine Familie beim Ausbruch der Zombie-Apokalypse. Er hat keine Familie, lebt nur mehr von einem Zombie-Kill zum nächsten, will alleine bleiben, keine emotionalen Bindungen aufbauen. Doch als Ellie in sein Leben kommt und je länger die Geschichte voranschreitet, umso mehr merkt man, dass sich eine Beziehung aufbaut und er ein Gefühl von Verantwortung für sie entwickelt. Sie gibt ihm einen Grund zu Leben. Sie verkörpert all das, was er in seinem Leben verloren hatte. Was könnte also passieren, dass einen Keil zwischen beiden treibt?

Ein Grund für Joel´s Einsamkeit war auch sein ausgeprägter Überlebenssinn. Er trug stets hohe Verantwortung, alles zu tun, um seine Familie am Leben zu erhalten. Er ging über Leichen. Zeitgleich war er über-fürsorglich. Mit seinen strengen Regeln und fehlendem Vertrauen in andere vertrieb er jegliche menschliche Beziehung. Es ist also durchaus vorstellbar, dass diese Über-Vorsorge wieder in ihm erwacht und eine älter werdende Ellie mehr von der Welt sehen will, während Joel sie in seiner Kuppel behalten und von der Welt abschotten will. Also bricht Ellie die Zelte auf und macht sich selbst auf den Weg. Doch würde sie dies wirklich tun? Nach allem, was die zwei durchgemacht hatten? Nachdem Joel der Grund war, dass Ellie noch lebt?

Ellie – Ein Bündel Energie

Ellie lernten wir als lebensfreudiges Kind kennen. Schon früh erhielt sie ein Schicksal, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Sie wurde von einem Zombie gebissen, doch mutierte nicht. Sie lebte weiter, als wäre nichts geschehen. Dies machte sie zu einem wandernden Wunder und viele wollten verstehen, wieso. Doch Joel beschützt sie vor der Welt, verleugnet ihr Geheimnis. Es könnte also auch sein, dass Ellie die Wahrheit erfährt und dies einen Keil zwischen beide treibt. Um die wahren Gründe zu erfahren, werden wir uns noch gedulden werden.

So sehen wir also Ellie alleine durch die Welt wandern. Dies macht eines klar: Wir spielen in diesem Teil Ellie und erleben die Welt aus ihren Augen. In Teil eins spielte man Ellie nur sehr kurz, Joel war der Hauptprotagonist. Jetzt ist es Ellie. Sie packt eine Waffe in ihren Rucksack und macht sich auf dem Weg.

Sie trifft auf verschiedene Personen, man sieht sie kämpfen, aber auch lieben. Von Joel aber ist keine Spur. Auch eine Begegnung mit dem Kult, welcher schon zu Beginn des Spiels vorgestellt wurde, ist ersichtlich, genauso wie ein Kampf mit diesem. Der Trailer macht genau das, was wir wollen: Lust auf mehr.

The Last of Us 2 – Veröffentlichung mit Hürden

Nach etlichen Verschiebungen wurde der 29. Mai diesen Jahres als Termin fixiert. Aufgrund der Corona-Krise gab es aber Probleme mit der Logistik, weswegen das Spiel ein weiteres Mal verschoben wurde. Ein Termin wurde nicht genannt. Vor einigen Wochen folgte ein Leak, bei welchem sämtliche Zwischensequenzen inklusive dem Ende des Spiels im Netz auftauchten.

Hackerangriff erwzingt Release

Lange hieß es, Grund für den Leak wäre ein verägerter Naughty Dog Mitarbeiter gewesen, welcher wegen Gehaltsausfällen aufgrund des Corona-Virus Ausbruches sich mit dieser Attacke rächen wollte. Dies wurde aber dementiert, Naughty Dog hatte Gehaltszahlungen seiner Mitarbeiter sogar verlängert. Kürzlich veröffentlichte Sony dann die Info, man habe die Person gefasst und leite Verfahren gegen diese ein. Es hätte sich um Hacker gehandelt, die bereits im Januar in die Server von Naughty Dog gelangten. Aus früheren Naughty Dog Spielen konnten sie aus dem Code der Spiele Informationen entziehen, inklusive Passwörter ihrer Server. Die Hacker holten sich die Daten und stellten diese kurzum ins Netz. Dieser Leak zwang nun Sony den Release wieder nach vorne zu holen.

Jetzt erscheint das Spiel offiziell am 19. Juni 2020.

Sony hat bereits einen weiteren Trailer angekündigt, der noch vor dem Release erscheinen und weitere Details zum Spiel veröffentlichen soll. Gestern verkündeten die Entwickler, The Last of Us 2 habe Gold-Status erreicht. Trotzdem, wenn man das Spiel genießen will, sollte man sehr vorsichtig nach Informationen suchen, um nicht auf die Leaks zu stoßen. Hier seht ihr noch den ersten Trailer.

