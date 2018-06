Naughty Dog hat eine erweiterte Version seiner E3 2018-Demo hinter verschlossenen Türen gezeigt. Wie IGN.com bestätigt hat, ist Ellie der einzige spielbare Charakter im Spiel!

Joel ist damit aus dem Rennen…?

Sehen wir den Tod von Joel? Eher nicht, dass dies passieren wird. Aber vielleicht hält sich Naughty Dog für ein weiteres Kapitel von The Last of Us alle Türen offen.

Im Multiplayer-Modus dürften wir wohl auch mit Joel spielen dürfen.

The Last of Us 2 ist derzeit für PlayStation 4 und PlayStation 4 PRO in Entwicklung und erscheint voraussichtlich 2019. Dafür wurde bereits 2017 das Entwickler-Team aufgestockt.