The Last of Us 2: Naughty Dog stockt Entwicklerteam ordentlich auf! 27/08/2017 @ 17:30

Wie Co-Lead Designer Anthony Newman auf Twitter schreibt, sucht der Playstation-Software-Entwickler Naughty Dog neues Personal für The Last of Us Part II.

Gesucht werden:

Cinematic Lighting Artists

UI Artists, UI Designer

Programmierer

Designer für Multiplayer

Graphics Programmer

usw.

Nach der Fertigstellung von Uncharted: The Lost Legacy bemüht sich der First-Party-Entwickler von Sony den nächsten Hit so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Bisher waren die meisten Mitarbeiter mit der Fertigstellung des Uncharted-Standalone-Titels beschäftigt.

