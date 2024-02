PlayStation Plus: Hol dir jetzt 12 Monate Extra zum Preis von Essential!

Bis zum 11. Februar hast du die Chance, von verlockenden Sonderangeboten für neue und bestehende PlayStation Plus-Abonnements zu profitieren. Eine 12-monatige Mitgliedschaft bei PS Plus Extra gibt es aktuell zum Preis von PS Plus Essential. Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent.

Aber auch, wenn du bereits ein laufendes Abonnement besitzt, lohnt es sich genauer hinzusehen. Im Aktionszeitraum kannst du dein PlayStation Plus Essential auf eine 12-monatige Extra- oder Premium-Mitgliedschaft upgraden und dabei satte 33 Prozent sparen. Gleiches gilt für den Wechsel von Extra auf Premium – hier winkt dir der gleiche Rabatt.

Was bietet PlayStation Plus Extra (oder Premium)?

Hunderte aktuelle und klassische PlayStation-Spiele stehen dir zur Verfügung, dazu kommen zeitlich begrenzte Testversionen, die Möglichkeit zum Online-Multiplayer, exklusive Rabatte und vieles mehr. Die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus gibt dir Zugang zu einem Gaming-Paradies, das keine Wünsche offen lässt.

Die Extra-Mitgliedschaft bringt dabei noch mehr Vorteile mit sich: Neben den Standard-Features von PlayStation Plus erhältst du exklusiven Zugang zu zusätzlichen Inhalten, bevor sie offiziell veröffentlicht werden. Das bedeutet, du bist immer einen Schritt voraus und kannst als einer der Ersten die neuesten Spiele und Erweiterungen erleben.

Aber nicht nur das: Auch Premium-Mitglieder profitieren von exklusiven Boni. Von zusätzlichen Ingame-Items bis hin zu exklusiven Events – als Premium-Mitglied erwarten dich regelmäßig besondere Highlights, die dein Gaming-Erlebnis auf ein neues Level heben.

Die Aktion bis zum 11. Februar 2024 ist deine Gelegenheit, in die Welt von PlayStation Plus einzutauchen oder deine bestehende Mitgliedschaft zu optimieren. Greif zu, sichere dir 12 Monate Extra zum unschlagbaren Preis von Essential und erlebe Gaming in einer neuen Dimension. Sei schnell, denn diese Angebote sind nur für begrenzte Zeit verfügbar.