PS Plus Spiele im April: Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer

Welche Spiele gibt es für PS Plus im April 2024? Nun, der “PlayStation Blog” enthüllte die drei neuen Games. Bereite dich vor, in magische Welten einzutauchen und epische Abenteuer zu erleben! Mit den PlayStation Plus-Spielen im April stehen dir Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer zur Verfügung.

Immortals of Aveum (PS5)

In diesem Einzelspieler-Egoshooter übernimmst du die Rolle von Jak, der sich einer Elitegruppe von Schlachtmagiern anschließt, um eine Welt am Rande des Abgrunds zu retten. Magie steht im Mittelpunkt deiner Angriffe und Verteidigung. Erlebe schnelle, flüssige Gefechte aus der Egoperspektive. Schalte über 25 Zauber und 80 Talente frei und verbessere sie. Entdecke, verbessere und fertige Hunderte von magischen Gegenständen und verfeinere deinen Spielstil über drei Magiekräfte hinweg, um der mächtigste Triarch Magnus von Aveum zu werden.

Minecraft Legends (PS4, PS5)

Entdecke die Geheimnisse von Minecraft Legends in diesem Action-Strategiespiel. Erkunde eine friedliche Welt mit reichen Ressourcen und üppigen Biomen, die kurz vor der Zerstörung steht. Die plündernden Piglins sind eingetroffen, und es liegt an dir, Allianzen mit neuen Freunden und vertrauten Mobs zu schließen und dann in epischen Schlachten gegen die wilden Piglins die Oberhand zu behalten, um die Oberwelt zu verteidigen. Fordere deine Freunde heraus oder verbünde dich in intensiven Online-Schlachten mit bis zu acht Spielern, während du dein Dorf verteidigst und deine Einheiten anführst, um die Siedlungen deiner Gegner zu zerstören.

Skul: The Hero Slayer (PS4)

Ein Angriff auf das Schloss des Dämonenkönigs durch eine heldenhafte Abenteurergruppe hat fast alle Bewohner gefangen genommen und eingesperrt. Jetzt, als einfacher Skelettsoldat Skul, musst du deine dämonischen Brüder retten. Dieses 2D-Action-Plattformspiel bietet Rogue-like-Elemente mit einer sich ständig verändernden Karte und einem wachsenden Arsenal an Fähigkeiten, von denen jede ihre eigene einzigartige Angriffsreichweite, Geschwindigkeit und Stärke hat. Rüste dich mit zwei Typen gleichzeitig aus, um deinen Spielstil anzupassen, und wechsle während des Kampfes, um die beste Strategie zu finden, um deine Feinde zu besiegen.

Diese Spiele sind exklusiv für PS Plus Mitglieder vom 2. April bis zum 6. Mai 2024 spielbar.