The Last of Us 2 (PS4): Multiplayer-Leak gibt uns tiefen Einblick in das Crafting-System

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Santa Monica, Kalifornien – Falls ihr es nicht mitbekommen habt: letzte Woche tauchte ein massiver Leak zur Story von The Last of Us 2 auf. Eine Menge Dinge der Geschichte, sogar das Finale, wurde vielen Fans verdorben. Nicht nur das, es gibt auch einige Informationen über den bevorstehenden Multiplayer-Modus des Spiels von Naughty Dog.

Solltet ihr Bedenken beim weiterlesen haben: bei uns werdet ihr KEINE Story-Spoiler finden. Das möchten wir uns selbst nicht antun. Es gibt aber eine Sache, die uns interessiert, ohne die Story zu verraten, nämlich das Crafting-System im Spiel.

The Last of Us 2 erlebte den größten Leak der jüngsten Videospiele-Geschichte

Neben Cyberpunk 2077 ist der Titel von Naughty Dog sicherlich einer der größten überhaupt, die 2020 erscheinen. Immerhin befinden wir uns im Grande-Finale der aktuellen Konsolen-Generation. Mit The Last of Us 2 und Ghost of Tsushima stehen zwei riesengroße Titel bevor, die im Juni und Juli erscheinen werden. Leider hat das neueste Abenteuer von Ellie und Joel einen massiven Spoiler erfahren, der – wie Sony sagt – nicht durch einen Mitarbeiter passiert ist. Wie die ganze Sache wirklich aus dem Studio gekommen ist, muss man noch in Erfahrung bringen. Man kann nicht so einfach ins Büro von Naughty Dog in Santa Monica spazieren und ein paar Stunden Videomaterial stehlen. Oder doch?

Auf den folgenden gezeigten Bildern gibt es einige interessante Entdeckungen zum Crafting-System des Spiels. So wird es im Multiplayer-Modus vielleicht länger interessant bleiben, als noch im ersten Teil. Es gibt Moltows, Nagelbomben und eine Reihe anderer interessanter Gegenstände. Es scheint auch so das es eine neue Mine gibt und Rauchbomben. Das Rüstungssystem ist gegenüber dem ersten Teil von TLoU kaum wieder zuerkennen.

Die Bilder sind natürlich auf einen sehr frühen Leak-Build aus dem Jahr 2018 zurückzuführen. Mal sehen wie viel Naughty Dog davon noch verwendet hat und was verworfen wurde.

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Wenn ihr wissen möchtet, wie viel Speicherplatz ihr bereit halten müsst, können wir euch diese Meldung von uns empfehlen.