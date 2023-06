So teuer sind PlayStation-Spiele: Budgets für The Last of Us: Part 2 und Horizon Forbidden West wurden in Gerichtsdokumenten enthüllt.

Microsoft ist derzeit laufend vor Gericht, um den Activision-Blizzard-King-Deal endlich über die Bühne zu bringen, dabei gibt es immer wieder interessante Erkenntnisse. Der andauernde Streit mit der FTC (Federal Trade Commission) hat nun herausgebracht, wie teuer die beiden exklusiven PlayStation-Spiele The Last of Us: Part 2 und Horizon Forbidden West waren.

Bisher musste sich Microsoft rechtfertigen, aber Sony hat “geschwärzte Dokumente” vor Gericht vorgelegt zu den Budgets der oben genannten exklusiven PlayStation-Spiele. Zusammen mit Informationen über die Anzahl der Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben und wie lange sie dafür benötigten.

Gericht patzt und enthüllt: So viel kosten exklusive PlayStation-Spiele

Das Gericht hat ein unredigiertes Dokument von Sony hochgeladen, das vertrauliche Finanzinformationen enthielt, wie TheVerge.com berichtet. Die Dokumente waren nicht lange sichtbar, jedoch haben es Interessierte heruntergeladen und verbreitet. Es scheint, als wären einige der Informationen mit einem Stift geschwärzt worden, und beim Scannen sind die Schwärzungen deutlich erkennbar. Der Schaden ist also bereits angerichtet, gegen den Willen von Sony.

Aus dem Dokument geht hervor, dass Horizon Forbidden West über 5 Jahre mit 300 Mitarbeitern in Entwicklung war und offenbar 212 Mio. US-Dollar gekostet hat. The Last of Us: Part 2 beschäftigte rund 200 Mitarbeiter für 220 Mio. US-Dollar.

1 Million PlayStation-Spieler zocken “nur” Call of Duty

Call of Duty dürfte doch etwas wichtiger für Sony sein, als angenommen. Laut Sony spielen “1 Million PlayStation-Spieler” nichts anderes als Call of Duty. Mit diesen Zahlen wollte Sony wohl untermauern wie wichtig Call of Duty für PlayStation ist. Dabei kam auch heraus, dass mehr als 70% dieser “exklusiven CoD-Community auf PlayStation-Konsolen” durchschnittlich 296 Stunden im Jahr spielen.

TheVerge ist sich nicht ganz sicher, aber alleine in den USA dürfte der PlayStation-Umsatz mit Call of Duty im Jahr 2021 rund 800 Mio. US-Dollar betragen haben, weltweit gibt das Dokument 1,5 Milliarden US-Dollar an.