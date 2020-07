Die Schauspielerin von Ellie verteigt das Ende von The Last Of Us 2

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog, Sony

Kritiker haben The Last of Us Part 2 seit dem Start gelobt, obwohl die Handlung des Spiels Monate vor der Veröffentlichung durchgesickert ist. Viele Fans waren über die Erzählung des Spiels nicht sehr begeistert, was zu einer großen Gegenreaktion im Internet, metakritischen Überprüfungsbomben und Morddrohungen gegen die Leute führte, die an dem Spiel arbeiteten. Ungeachtet der Kritik ist Naughty Dog der Meinung, dass die Geschichte des Spiels die richtige Wahl war, und jetzt verteidigt die Schauspielerin, die Ellie gespielt hat, das Ende.

Dieser Beitrag enthält Spoiler für The Last of Us Part 2.

The Last of Us Part 2 ändert einige Dinge von seinem Vorgänger ab und lässt die Spieler die Rolle von Ellie wesentlich länger einnehmen als im ersten Teil. Nachdem Joel direkt vor Ellie´s Augen ermordet wurde, macht sie sich auf den Weg, um sich an denen zu rächen, die ihr Unrecht getan haben. Der Spieler folgt Ellie auf ihrem Weg durch Seattle, Washington, um verantwortliche Mitglieder der WLF zu jagen. Das Spiel ist dunkel und brutal bis zu den letzten Augenblicken, in denen Ellie beschließt, eine Änderung vorzunehmen.

Ashley Johnson, die Ellie spielt, spricht im Podcast von The Last of Us darüber, wie die Wahl von Ellie am Ende des Spiels die richtige war. „Sie [Ellie] weiß, dass sie die richtige Wahl getroffen hat … Sie hat beschlossen, den Hass zu stoppen und die Menschen nicht weiter zu verletzen.“ Johnson bezieht sich auf Ellie, die scheinbar beschließt, einen Kreis von Gewalt zu durchbrechen, eines der Hauptthemen des Spiels. Am Ende von The Last of Us Part 2, beschließt Ellie, ihre Rache-Mission zu beenden und einer anderen polarisierenden Figur, Abby, die Szene zu überlassen. Als Ellie merkt, dass das Töten von Abby Joel nicht zurückbringt und dass es nur einen Kreislauf des Hasses fortsetzt, zieht sie sich zurück.

Johnson fährt fort: „Sie hat zumindest erkannt, dass das Töten von Abby nicht unbedingt den Schmerz heilen würde, den sie durch den Verlust von Joel hat und jetzt muss sie herausfinden, wie sie dieses Erlebnis überwinden kann. Johnson fügte hinzu, dass „der springende Punkt des Videospiels“ ungefähr „wann endet der Zyklus?“ ist und ob Gerechtigkeit bestimmte Handlungen rechtfertigt.

Die Fans waren kritisch gegenüber den Entscheidungen in The Last of Us Part 2, vor allem in Bezug auf Abby. Einige Fans sind sogar soweit gegangen und haben der Schauspielerin von Abby Morddrohungen geschickt. Laura Bailey, die Stimme von Abby, teilte einen Tweet, um die schrecklichen Dinge zu präsentieren, die die Spieler ihr seit der Veröffentlichung des Spiels geschickt haben. Neil Druckmann, Regisseur von The Last of Us Part 2, verteidigte Bailey und sagte, sie habe „nichts von dieser [Belästigung] verdient“ und dass diejenigen, die belästigende Nachrichten senden, „die mentale Hilfe bekommen sollten, die sie so eindeutig brauchen“.