The Last of Us 2: Coole Animation im Kampf entdeckt

Eine sehr seltene der vielen Animationen aus The Last of Us 2 wurde im Kampf entdeckt und zum Glück aufgenommen. Die Animation zeigt wie Ellie einen Hammer in der Luft fangen kann, bevor sie damit zuschlägt. Ouch!

Nur die Harten kommen in den Garten

Die Welt, in welcher die The Last of Us Titel spielen, ist alles andere als wohlig und warm. Sie ist kalt und böse. So sind nicht die infizierten, zombieartigen Kreaturen das böseste auf was man trifft, sondern manche der Überlebenden. Kein Wunder, dass sich Ellie, welche als Waise in dieser apokalyptischen Welt aufwachsen musste, sich mit allen Mitteln wehren muss. Das Entwicklerteam von Naughty Dog zeigte da sehr viel Einfallsreichtum, mit welchen Hilfsmitteln brauchbare Dinge wie vor allem Waffen in der verlassenen Welt hergestellt werden können. So zeigte man auch sehr kreativ mit den Kampfabläufen, in welchen oft mehrere Gegner gleichzeitig angreifen, sodass dies sehr viele komplexe Animationen, um so realistisch wie möglich zu wirken, abverlangt.

Hammer Video

Noch immer werden neue Animationen im Spiel entdeckt. So hat ein User auf Reddit sein Video, einer neu entdeckten Animation, freundlicherweise hochgestellt. In dem Video sieht man wie das Spiel eine der vielen möglichen Szenarien lösen kann. Während Ellie gerade einen Gegner erledigt, verliert dieser seinen Hammer, welchen Ellie elegant aus der Luft greift nur um sich gegen den nächsten Gegner zu wehren. Wem das Video zu schnell geht, der bekommt im Anschluss noch die Zeitlupe davon zu sehen.

The Last of Animations 2

Eine weitere kürzlich entdeckte Animation ist wie Ellie Munition in der Luft fangen kann. Sie war also schon geübt darin, als sie den Hammer fängt. Aufgrund solcher Details sind mittlerweile viele Fans drauf und dran weitere versteckte Animationen in The Last of Us 2 zu entdecken.

Über den Verlauf der Story kann man halten was man will, aber eines ist sicher: The Last of Us 2 ist ein Pflichttitel und hat unglaubliche Details in Sachen Animation zu bieten.

Quelle: reddit.com via Pino811