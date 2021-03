The Last of Us: HBO-TV-Serie wird einige Unterschiede zum Videospiel haben

The Last of Us (PS3) - (C) Naughty Dog

New York City, USA – Die Live-Action-Adaption von The Last of Us ist offiziell in Arbeit und die Vorfreude der Fans riesig. Wie jedes Videospiel lässt sich die Geschichte aber nicht 1:1 auf die TV-Serie umsetzen. Wie Neil Druckmann, der Schöpfer der Spielserie, versprach, wird es eine „getreue Nacherzählung“, allerdings mit kleineren Änderungen.

The Last of Us hat PlayStation-Spieler die letzten 10 Jahre gefesselt. Mit The Last of Us Part 2 für die PS4 letztes Jahr hat man ein 10/10-Spiel auf den Markt gebracht, dass alles mitgebracht hat um auch originell als TV-Serie zu funktionieren. Während die HBO-TV-Serie noch nicht in die Produktion gegangen ist, hat die Nachricht, dass Pedro Pascal (The Mandalorian) und Bella Ramsey (Game of Thrones) Joel und Ellie spielen werden, die Fans gespannt darauf gemacht, wie die Geschichte „neu“ erzählt wird.

Im Gespräch mit IGN sagte Neil Druckmann von Naughty Dog, wie er und Showrunner Craig Mazin das erste Spiel von 2013 für die erste Staffel anpassen möchten. Er machte klar, dass die Umstellung auf Fernsehen eine Mischung aus Altem und Neuem bieten wird, und während sie es schaffen, dass einige Dinge „ziemlich nah beieinander bleiben“, nutzen sie auch das neue Medium, um andere Dinge in neue Richtungen zu treiben.

The Last of Us-TV-Serie wird den selben Handlungen folgen

HBO, mit Firmensitz in New York City (USA), wird weitgehend dem Spiel und den eingeführten Handlungssträngen folgen und sogar Dialoge aus dem Spiel verwenden.

Druckmann betonte jedoch, dass die Aufrechterhaltung des Kerns und der „philosophischen Grundlagen“ der Geschichte von Joel und Ellie die Hauptpriorität ist, mehr als nur der Versuch, das Spiel Schlag für Schlag nachzubilden. Als solches wird die Show manchmal „viel besser abweichen, weil wir es mit einem anderen Medium zu tun haben“.

Unterschiede zwischen TV-Serie und Videospiel: Wird die TV-Adaption „softer“?

Einige „Hardcore-Aktionen“ von The Last of Us (2013, PS3, Remaster für PS4) werden entfernt, da sie dazu dienten, den Spielern die Spielmechanik beizubringen. Abweichungen wie diese lassen die Show „sich mehr auf das Drama des Charakters konzentrieren“, sagte er und fügte hinzu, dass einige der Lieblingsfolgen „stark von der Geschichte abgewichen sind und ich es kaum erwarten kann, dass die Leute sie sehen“. Es scheint als wäre das Drehbuch für die erste Staffel fertig.

Während Neil Druckmann versicherte, dass die Fans „von großen Teilen der Episoden überrascht“ sein werden, verzichtete er darauf, mehr darüber zu enthüllen, wie sich die Adaption dem Quellmaterial nähern wird, und erklärte lediglich, er könne es kaum erwarten, dass die Fans Pascal, Ramsey und den Rest in Aktion sehen werden.

Er gab jedoch einen kleinen Vorgeschmack auf die Einstellung der Show für die Clicker und erklärte, dass er kürzlich den ersten Prothesentest für den zombieähnlichen Feind gesehen habe und dass „es großartig aussieht“. Er fügte hinzu, dass es „so radikal“ ist, es live zu sehen, und die Chancen stehen gut, dass die Fans begeistert sein werden, wenn die Show schließlich Premiere auf HBO feiert.

Die HBO-TV-Serie The Last of Us befindet sich in der Entwicklung. Der Kinofilm wurde hingegen abgesagt.