The Last of Us Serie: Pedro Pascal als Joel

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

HBO hat sich die Rechte gesichert für eine Verfilmung des Naughty Dog Hits. Die Serie rund um das Game, wird natürlich auch die Kern Charaktere zeigen. Das Casting für die Beiden ist somit abgeschlossen. Pedro Pascal wird in die Rolle von Joel schlüpfen. Der Hauptdarsteller in Disneys The Mandalorian hat sich in die Herzen der Fans gespielt und die Besetzung in The Last of Us wird sehr positiv kommentiert.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Pedro Pascal als Joel in The Last of Us und Ellie?

Dass Pascal mittlerweile jedem ein Begriff ist, liegt vorwiegend an der Hauptrolle als Mandalorian. Er war auch als Bösewicht im neuen Wonder Woman 1984 zu sehen. Mancher aber wird sich an den frechen und selbstbewussten Speerkämpfer aus Game of Thrones erinnern. Prinz Oberyn Martell wurde von Pascal mit so viel Hingabe gespielt. So unterschiedliche Charaktere und alle abgeliefert. Ein echt talentierter Schauspieler.

Er ist aber nicht der einzige Darsteller aus dem Epos Game of Thrones der in der neuen Serie gecastet wurde. An der Seite von Pedro Pascal als Joel wird Ellie gespielt von Bella Ramsey. Diese kennt man wohl eher aus Staffel 6 von GoT in welcher sie Lady Mormont verkörperte. Die jüngste und zugleich gefährlichste Landsherrin der Sieben Königreiche. Sie HBO Serie The Last of Us hat somit seine zwei wichtigsten Figuren an Bord.

Ein witziger Kommentar auf Facebook lautete: „Pedro Pascal wird also wieder in einer Serie ein Kind sicher an einem Ort abliefern müssen. Das ist doch mal Typecasting!“

Hinter The Last of Us steht der Schöpfer der Serie Chernobyl Craig Mazin. Mit dessen Erfahrung darin, grausame Katastrophen und Postapokalypse ähnliche Situationen zu inszenieren, kann dies zu einer spannenden Serie werden. Mit Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsay als Ellie und Craig Mazin ist die Liste noch nicht beendet, denn auch der Game Director Neil Druckmann ist am Projekt beteiligt. Was für ein Team.