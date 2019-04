Spiele-Entwickler Naughty Dog hat in letzter Zeit deutliche Fortschritte bei The Last of Us 2 (Original: The Last of Us Part II) gemacht. Nachdem sie alle Szenen mit Laura Bailey abgeschlossen und die letzte Szene des Spiels gedreht hatten, bestätigte Game-Director Neil Druckmann nun via Twitter, dass alle Performance- und Motion-Capture-Funktionen für Troy Baker und Ashley Johnson beendet sind. Die die beiden Protagonisten spielen Joel und Ellie.

Druckmanns Update via Twitter zeigt ein Bild von Baker und Johnson am Set in Performance-Capture-Ausrüstung. Außerdem wurde es von einer Bildunterschrift begleitet, die das Spiel als „das ehrgeizigste Filmshooting, das wir je gemacht haben“ bezeichnete.

In Anbetracht der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Dreharbeiten für das Spiel nach all den jüngsten Ankündigungen zu Ende zu sein scheint, könnte man nicht davon ausgehen, dass die Entwicklung von The Last of Us Part 2 in die Endphase kommt. Natürlich ist das nur eine Annahme von uns. Es gab viele Spekulationen und viele Berichte, die darauf hindeuten, dass der Action-Adventure-Titel von Naughty Dog später in diesem Jahr erscheinen wird.

Interessant: Das Releasedatum von The Last of Us 2 ist möglicherweise gerade durchgesickert

Alle Fortschritte, die mit seiner Entwicklung in letzter Zeit gemacht wurden, scheinen auf jeden Fall dasselbe zu deuten. Bis wir jedoch eine offizielle Bestätigung von Sony erhalten haben ist alles nur Spekulation! Wenn es wirklich so weit wäre, dann lassen wir es euch wissen!