Sony wird mit seiner PlayStation-Mannschaft dieses Jahr nicht auf der E3 2019 teilnehmen. Das bedeutet aber nicht, dass vor der unvermeidlichen Ankündigung der PlayStation 5 keine großen Titel anstehen. Abgesehen von Days Gone, welches Ende April für die PS4 erscheint, freut sich die PlayStation-Community auf The Last of Us 2.

Mittlerweile ist die Ankündigung von Naughty Dog auch schon wieder 2 Jahre lang her. Weder Sony, noch der Entwickler, haben uns seitdem einen Releasetermin gegeben. Warum auch? Man kann sich auch so die Infos zusammenstricken… Aber ein peruanischer (!) Einzelhändler könnte uns nun die Frage (aller Fragen) erklären. Dieser hat nämlich einen Releasetermin bekanntgegeben, welcher gar nicht so schlecht wäre.

Die Menschen aus Peru, genauer gesagt der Händler LawGamers, haben kürzlich ein Werbeplakat auf ihrer Webseite veröffentlicht. Auf diesem kann man es eindeutig lesen: The Last of Us 2 erscheint im Oktober 2019 für PlayStation 4. Daran gibt es nichts mehr zu rütteln.

Peruvian gaming retailer LAWGAMERS, have issued promotional material for the Last of Us Part 2, suggesting an October 2019 release date. #PS4 #NaughtyDog #LastofUs pic.twitter.com/NMjOLT3LAD — Game Signal (@game_signal_) 3. März 2019

Nehmen wir diese Meldung mit einem Funken Humor, wenn es nicht so ist. Aber der Zeitrahmen wäre passend für einen krönenden Abschluß der wirklich tollen exklusiven PlayStation 4-Games.