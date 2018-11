Obwohl wir noch kein festgelegtes Veröffentlichungsdatum für den Release der PlayStation 5 haben, gibt es einige Entwickler die bereits an PS5-Games arbeiten.

Nach dem gestrigen „News-Knaller“, dass Sony NICHT auf der E3 2019 in Los Angeles vertreten sein wird, haben wir uns auf die Suche nach Entwicklern gemacht, die bereits eifrig an PS5-Games arbeiten. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig, weil sich nicht alle dazu bekennen werden oder die Entwicklung hat erst gerade angefangen. Mit einem Release der PlayStation 5 rechnen Branchen-Insider zwischen Ende 2019 und Ende 2020.

Die folgenden Spieleentwickler-Studios haben uns Beweise geliefert, dass sie an zumindest einen PlayStation 5-Game arbeiten, durch Job-Auflistungen oder Pressemitteilungen.

Entwickler/Publisher von PlayStation 5-Games

Amazon Games Studios

Ehemals als Double Helix bekannt und mitwirkender Entwickler bei Titeln wie Silent Hill und Killer Instinct soll an einem unangemeldeten Action-Shooter für die nächste Konsolen-Generation und PC arbeiten. Dies wurde in einem – inzwischen gelöschten Profil – von Allen Will, einem VFX-Künstler des Studios, auf LinkedIn (via VG247.com) bestätigt.

Bethesda

Wir wissen von The Elder Scrolls 6, dass kommt definitiv erst für die PlayStation 5. Aber sicherlich nicht Ende 2020, sondern eher Ende 2021/Anfang 2022. Außerdem arbeitet man bei Bethesda an Starfield (Ankündigung via Twitter), welches für PlayStation 5 entwickelt wird.

Defiant Studios

Defiant, von dem wir wissen, dass er gerade an Lords of the Fallen 2 (Link: Quelle) arbeitet, arbeitet auch an etwas für Next-Gen. Auf ihrer Website stellen sie verschiedene Positionen ein, darunter einen Grafikprogrammierer, der an einer „bahnbrechenden ursprünglichen AAA-IP für Plattformen der nächsten Generation“ arbeitet. Die Begriffe „FPS“ und „kooperatives Multiplayer-Spiel“ werden häufig eingehender behandelt, um herauszufinden, was für die verschiedenen Rollen erforderlich ist.

Kauftipp:

PlayStation 4 Pro - Konsole( 1TB, schwarz) inkl. Red Dead Redemption 2 + 1 DualShock Controller bei Amazon.de für Hier auf Amazon.de bestellen

Luminous Production

Square Enix’s hauseigenes Sutdio Luminous Production, welches ursprünglich für eine Fensehserie über die „Evolution des Menschen“ abgestellt war, wurde unbenannt. Laut dem 3D-Grafik-Direktor (via LinkedIn) arbeitet man an einem AAA-Titel für die PS5.

Polyphony

In einem Interview (via Finder.com.au) erklärte Studio-Leiter Kazunori Yamauchi, sehr deutlich, dass das nächste Gran Turismo für die PS4 Pro „übertrieben“ sei. Der nächste Titel der Rennspiel-Simulations-Serie wird für die zukünftige Konsole von Sony entwickelt. Ob es ein Launch-Titel wird? Ungewiss, aber möglich. Aber damit haben wir die Bestätigung erhalten.

Rocksteady Studios

Das Team hinter der Batman-Serie hat gleich mehrere Rollen auf seiner Website aufgeführt. Man macht gar kein Geheimnis daraus, dass man sich für einen AAA-Titel auf den Plattformen der nächsten Generation engagiert. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann handelt es sich dabei um ein Superman-Game für die PlayStation 5 und der nächsten Xbox (Xbox Scarlett). Offiziell ist diese Information, augrund keiner Bestätigung des Entwicklers, nicht.

Supermassive Games

Das Entwickler-Studio von Bandai Namco arbeitet derzeit an The Dark Pictures Anthology. Ein LinkedIn-Profil von Sunny Mody, einem Level-Integrator, gibt jedoch an, dass Supermassive Games an einem „unangemeldeten AAA-Game für eine Sony-Konsole der nächsten Generation“ arbeitet. Entweder möchte man damit ein wenig prallen oder er meint eine PlayStation 4 PRO Super-Slim-Konsole, die dann wirklich wie ein Oreo-Keks aussieht.

Treyarch/Sledgehammer

Wir kennen den Call of Duty-Entwickler nur zu gut, nachdem aktuell Call of Duty Black Ops 4 den Shooter-Markt neu aufmischt. Nachdem die Activision-Kollegen Sledgehammer und Infinity Ward die letzten beiden Male für die Shooter-Serie zuständig waren, kommt Treyarch erst wieder auf der PlayStation 5 zum Zug. Eine Job-Anzeige auf LinkedIn nennt einen unbenannten Next-Gen-Titel.

Kauftipp:

Call of Duty: Black Ops 4 - Pro Edition [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 129,99 bestellen

Ob der Call of Duty-Teil von Infinity Ward ebenfalls auf der PS5 „Ende 2019“ erscheint? Eher unwahrscheinlich!

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.