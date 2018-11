Sony wird keine eigene Pressekonferenz oder Floor-Show auf der nächsten E3 abhalten, wie das Unternehmen heute bekanntgegeben hat.

Die offizielle Begründung von Sony für diese Entscheidung ist, dass es andere Wege gefunden hat Neuigkeiten auszutauschen und mit Fans bis 2019 zu kommunizieren. Allerdings werden uns diese „andere Wege“ erst später bekannt gegeben.

„Während sich die Branche weiterentwickelt, sucht Sony Interactive Entertainment nach innovativen Möglichkeiten, um die Community zu engagieren“, sagte das Unternehmen gegenüber GameInformer in einer Stellungnahme. „PlayStation-Fans bedeuten für uns die Welt und wir möchten immer innovativ sein, anders denken und mit neuen Wegen experimentieren, um Spieler zu begeistern. Daher haben wir uns entschieden 2019 nicht an der E3 teilzunehmen. Wir suchen nach neuen und bekannten Wegen, um unsere Community 2019 zu engagieren und können es kaum erwarten, unsere Pläne mit Ihnen zu teilen.“

PSX 2018 wurde bereits abgesagt!

Diese Meldung schockt uns doch ein wenig, nachdem die PSX 2018 abgesagt wurde, welche normalerweise im Dezember stattfindet. Dabei sagte Sony America’s Chef, Shawn Layden, man habe „nichts Neues vorzuweisen“. Anscheinend benötigen bis auf Days Gone die anderen bekannten Exklusiv-Titel Death Stranding, Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2 noch einiges an weiterer Entwicklungszeit.

Manche Medien hoffen ja schon auf eine frühzeitige Ankündigung der PlayStation 5. Für mich ein wenig unseriös, dies als „Indiz“ zu nennen. Aber wer weiß, ob sie damit richtig liegen. Es gibt jedoch noch immer Analysten die mit einem Starttermin Ende 2019 rechnen. Ob sich Sony das auch wirklich gut überlegt hat? Immerhin befindet sich die PlayStation 4, seit fünf Jahren am Markt, auf ihrem Höhepunkt.

