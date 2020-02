RPG-Shooter Outriders erscheint Weihnachten 2020 für PS5 und Xbox Series X

Naughty Dogs The Last of Us Teil 2 ist noch weit entfernt, aber die Teilnehmer von PAX East 2020 können es frühzeitig in die Hände bekommen. Sony hat angekündigt, dass eine Demo namens “Patrol” spielbar sein wird, die sich auf Ellie und Dina konzentriert, die sich mit den Infizierten befassen, die am Stadtrand von Jackson,…