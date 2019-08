Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2016 ist nicht viel über die Netflix-Verfilmung von Ubisofts The Division verraten worden. Doch jetzt, kurz vor der Veröffentlichung seines neuesten Films, hat der Regisseur David Leitch erklärt, dass die Produktion des Films The Division „schnell voranschreitet“.

In einem Interview mit dem Regisseur von Hobbs & Shaw und Deadpool 2 fragte der Hollywood Reporter, ob er als nächstes an der Verfilmung von The Division arbeiten würde. Als Antwort darauf erwähnte Leitch, der im vergangenen Jahr Stephen Gaghan abgelöst hatte, dass sie noch an dem Drehbuch arbeiteten. Trotzdem war er „begeistert vom Material“ und das könnte sein nächstes Projekt sein.

„Wir befinden uns derzeit in der Drehbuchphase“, sagte Leitch. „Dann geht es darum, die Zeitpläne aller zu vereinbaren und sicherzustellen, dass wir bereit sind, mit einem Skript zu arbeiten, hinter dem wir zu 100% stehen.“ Dieser Prozess beschleunigt sich schnell. Ich liebe dieses Material und ich liebe das Potenzial, mit diesen beiden unglaublichen Schauspielern zusammenzuarbeiten.“

Keine unbekannten Gesichter

Die letzte Zeile bezieht sich auf die beiden Schauspieler, die dem Film derzeit beigefügt sind: Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain. Gyllenhaal ist natürlich kein Unbekannter für Videospiel-Filmadaptionen, geschweige denn für eine Ubisoft-Eigenschaft. Er war zuvor in der Verfilmung von Prince of Persia: The Sands of Time (Wikipedia) als der titelgebende persische Prinz Dastan zu sehen.

Als Gyllenhaal in einem separaten Interview nach dem Film gefragt wurde, erklärte er, dass er daran interessiert sein würde, ihn im 87Eleven Action Design Studio von Leitch zu trainieren. Keanu Reeves trainierte bei 87Eleven, um sich auf seine Rolle in den John Wick-Filmen vorzubereiten.

„Ja! Ich bin dabei. Ich bin zu allem bereit, Mann “, sagte Gyllenhaal. „In diesem Job geht es um die Erfahrungen, die man außerhalb der Kamera gemacht hat, genauso wie um die Erfahrungen, die manvor der Kamera gemacht hat.“

Die Tatsache, dass sowohl Leitch als auch Gyllenhaal begeistert sind, an der Verfilmung von The Division zu arbeiten, sollte hoffentlich nicht nur für Fans, sondern auch für Ubisoft eine gute Nachricht sein. Das Unternehmen plant, Filme für seine anderen Franchise-Unternehmen wie Ghost Recon, Splinter Cell und Watch Dogs zu produzieren. Wenn sich große Namen darum kümmern, kann es erfolgreich werden.