Auf der jährlichen Pressekonferenz von Ubisoft, während der Electronic Entertainment Expo, gab der französische Videospiele-Publisher bekannt, dass der Film The Division auf Netflix kommen wird.

Die Darsteller Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain spielen die Hauptrolle.

The Division basiert auf der post-apokalyptischen Shooter-Serie und befindet sich bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung. Deadpool-Regisseur David Leitch leitet den Film.

Director @DavidMLeitch, @Jes_Chastain, and Jake Gyllenhaal are bringing Ubisoft’s The Division to Netflix. It’s the Tom Clancy high-stakes action you love, in the pandemic stricken Manhattan that offers no second chances. pic.twitter.com/cpi6JCp4EM

— NX (@NXOnNetflix) June 10, 2019