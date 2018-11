Mittlerweile ist die PlayStation 4 auch schon wieder stolze fünf Jahre alt. Ja, die Zeit ist anscheinend schneller vergangen, als wir mitbekommen haben. Sony markiert diesen Anlass mit einer neuen Infografik (via PlayStation Blog US), mit den beeindruckenden Erfolge der Konsole, die nach wie vor an der Spitze der aktuellen Konsolen-Generation steht.

Hast du gewusst, dass Sony seit der Markteinführung im Jahr 2013 – nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten – mehr als 86,1 Millionnen Konsolen verkauft hat? Oder das weltweit über 777,9 Millionen verkaufte Softwareeinheiten einen Besitzer gefunden haben? Das sind über 9 Games pro Konsole.

Bist du neugierig darauf, welche die meistverkauften Titel auf der PlayStation 4 aller Zeiten sind?

Mit der PlayStation 4 werden wir noch die nächsten Jahre Vorlieb nehmen müssen. Aber: Eine PlayStation 5 ist im Kommen und wir haben alle Meldungen dafür auf unserer PS5-Seite zusammengefasst.

