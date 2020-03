Wegen TV-Serie: The Last of Us-Film ist NICHT mehr in Entwicklung

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Es wurde bestätigt, dass eine TV-Serie, die auf Naughty Dogs The Last of Us-Spielen basiert, bei HBO produziert wird. Die Serie wird eine Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog, HBO und Sony sein, mit Neil Druckmann, dem Regisseur von The Last of Us, zusammen mit Craig Mazin, dem Schöpfer der preisgekrönten Chernobyl Mini-Serie.

Ein IGN-Bericht bestätigte, dass die neue TV-Serie den Film The Last of Us ersetzen würde, der seit 2014 über das Filmlabel Screen Gems von Sony entwickelt wurde. IGN sagt auch, dass das Projekt unter das für PlayStation Productions verantwortliche Label verschoben wurde auch der Uncharted-Film fällt.

Nachrichten über einen Film, der auf The Last of Us basiert, kamen 2016 zum Stillstand, als sich herausstellte, dass die Produktion durch einen schwierigen Entwicklungszyklus beeinträchtigt wurde. Es ist derzeit nicht genau bekannt, wann die neue Serie, die diesen Film ersetzt, veröffentlicht wird, aber Druckmann hat gesagt, dass Naughty Dog der Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 in erster Linie Priorität einräumen wird.

Während die direkte Beteiligung von Mazin angesichts der Anerkennung, die Chernobyl seit seiner Veröffentlichung Mitte 2019 erhalten hat, eine große Neuigkeit für die Anpassung von Videospielen ist, hat HBO auch einige Beine, auf denen es in Bezug auf seine jüngsten Anpassungen der Popkultur stehen kann. Die HBO-Fortsetzung von Alan Moores Watchmen war ein weiteres äußerst beliebtes Drama, das das Netzwerk im vergangenen Jahr veröffentlichte.

The Last of Us als TV-Serie befindet sich bei HBO in der Entwicklung. In einer weiteren Meldung haben wir euch berichtet, dass die TV-Serie die sexuelle Orientierung von Ellie nicht verändern wird.