The Last of Us 2: Wow! Das ist der TV-Spot für das PS4-Spiel

In weniger als 3 Wochen werden wir alle The Last of Us 2 spielen können. Doch zuvor überrascht Naughty Dog und Sony mit diesem TV-Spot.

von Markus

Aktualisiert: 02.06.2020 um 21:43

in Games, Playstation

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

Nach einer langen Entwicklungsgeschichte und schockierenden Release-Verschiebungen für die Fans erscheint The Last of Us 2 in weniger als 3 Wochen. Das exklusive PlayStation 4-Spiel konnten wir vor wenigen Tagen in einem 28-minütigen „State of Play“-Gameplay-Video bewundern. Jetzt heißt es die Marketing-Maschine anzuwerfen, für das letzte Finale der PS4. Zur allgemeinen Einstimmung auf den baldigen Release veröffentlichte Sony den ersten TV-Spot. Dieser fällt – wie könnte man es nicht anders erwarten – sehr atmosphärisch aus. Die klingende Botschaft in den 30 Sekunden: Das Spiel wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Darauf haben die Fans gewartet! Allerdings hat man die Sache etwas aufpoliert. Doch seht selbst: Advertisment } ?> The Last of Us 2 ist auch auf der PS5 spielbar Wie vor wenigen Tagen verkündet, kann das Action-Adventure auch auf der PlayStation 5 gespielt werden. Damit ist die neue Sony-Konsole zumindest teilweise als Abwärtskompatibel eingestuft. Die Handlung des Spiels von Naughty Dog setzt einige Jahre nach dem ersten Teil an. Dabei wird uns eine spannende Geschichte versprochen, die wir mit Ellie diesmal erleben. Von Joel war bisher nicht die Rede. „Begleite Ellie auf ihrer Reise durch atemberaubende Gebirge, immergrüne Wälder und die verwucherten Ruinen von Seattle. Dabei triffst du auf neue Gruppen von Überlebenden, ungewohnte und heimtückische Umgebungen sowie grausame Weiterentwicklungen der Infizierten. Der neue Titel von Naughty Dog erweckt die tödlichen Charaktere und die gefährliche Welt durch erschreckend realistische und liebevolle Details zum Leben“, heißt es hierzu. Mehr zu The Last of Us 2 Genre: Action Adventure (kein Open World-Spiel, weil lineares Gameplay!)

Studio: Naughty Dog

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Leitender Entwickler: Neil Druckmann

Thematik: Survival Horror, Post-Apokalypse

Spielmodus: Einzelspieler (es wird keinen Mehrspieler-Modus geben – noch nicht) Der Blockbuster-Titel von Naughty Dog erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Alle veröffentlichten Details zu Story, Gameplay, Engine und mehr erfährt ihr in unserem Preview-Artikel.

