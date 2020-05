The Last of Us 2 (Naughty Dog): Limitierte PS4 Pro angekündigt

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Wien/Tokio – Die Limited Edition der Konsole präsentiert sich mit schwarzer, matter Oberfläche, in die Ellies Tattoo eingraviert ist. Der Limited Edition DUALSHOCK 4 Wireless-Controller, der auch separat erworben werden kann, beeindruckt durch ein mattes Schwarz, das durch weiße Shapes, Ellies Farn-Tattoo und das Logo von The Last of Us 2 auf dem Touchpad geschmückt wird.

Das “Wireless Headset – Limited Gold Edition” setzt mit dunkelroten Ohrpolstern schicke Farbakzente und damit einen Kontrast zur schwarzen matten Oberfläche, dem eingeprägtem Farn und dem Logo. Die offiziell lizenzierte Festplatte von Seagate (“Limited Edition The Last of Us 2 Seagate Game Drive 2 TB”) mit zwei Terabyte Datenspeicher kann als externer Speicher für PS4-Systeme (ab der Softwareversion 4.50) genutzt werden. Die Fans des Spiels wird es freuen!

Wo bekomme ich den limitierten PS4-Controller?

Die limitierte Konsole, das Wireless-Headset sowie der DUALSHOCK 4 Wireless-Controller können in Deutschland und Österreich bei Saturn und Media Markt erworben werden, in der Schweiz bei teilnehmenden Händlern.

John Sweeney, der Art Director des Spiels von Naughty Dog, gibt auf dem PlayStation-Blog einige Einblicke in das Entstehen der Limited Edition PS4-Konsole. So haben sich die Entwickler für Ellies neues Tattoo als Gravur entschieden, weil es mit der Zeit zu einem Symbol für das Spiel selbst wurde.

The Last of Us 2: “Inside the Gameplay” am 20. Mai

Auch weitere Informationen zu The Last of Us 2 selbst lassen nicht lange auf sich warten. In der morgigen Episode der “Inside The Last of Us Part II”-Reihe geben die Entwickler tiefere Einblicke in das Gameplay des Spiels. Die Episode wird am 20. Mai auf dem YouTube-Kanal von PlayStation veröffentlicht.

Mehr zu The Last of Us 2

Das PlayStation 4-exklusive Action-Adventure The Last of Us 2 von Naughty Dog setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen. Das PS4-Spiel erscheint am 19. Juni ungeschnitten in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. Genauso wie die Limited Edition Konsole sowie der DUALSHOCK 4 Controller und das Wireless-Headset.

The Last of Us 2 wird in folgenden Editionen erhältlich sein:

Standard Edition (digital im PlayStation Store und physisch im Handel erhältlich)

Digital Deluxe Edition (digital im PlayStation Store erhältlich)

Special Edition (physisch im Handel erhältlich)

SteelBook Edition (exklusiv auf Amazon bestellbar)

Collector’s Edition (physisch im Handel erhältlich)

Vorbesteller jeglicher Editionen erhalten zum Erscheinen der Vollversion die folgenden digitalen Vorbesteller-Boni:

Munitionskapazität-Verbesserung für Ellies Pistole zu Beginn des Spiels

Fertigungshandbuch, das bereits zu Spielbeginn Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt

Vorbesteller der Standard oder Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhalten zudem einen PSN-Avatar, der Ellies Tattoo abbildet

Das Spiel hat die letzten Wochen einiges hinter sich. So wurde ein großer Teil der Story ins Internet gestellt. Sony konnte einiges davon wieder entfernen, doch viele Fans wurden “geteasert”. Leider auch unfreiwillig, weil einige Trolle im Internet so gut wie überall ihr Unwesen getrieben haben. Schlussendlich wurde der Leaker von Naughty Dog gestellt, wie man mitgeteilt hat. Vor Kurzem wurde uns auch ein Story-Trailer präsentiert, der die wesentlichen Merkmale der Geschichte des Spiels offiziell enthüllte. Vielleicht ist das nicht die einzige Version, die uns heuer erwartet. Es wird gemunkelt, dass The Last of Us 2 auch für die PS5 in einer “überarbeiteten” Version erscheinen wird.