The Last of Us 2: Sony hat den Leaker bei Naughty Dog ausgeforscht

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Tokio – Die Fans haben sieben Jahre (und noch ein paar Wochen) auf The Last of Us 2 gewartet, und als einige der riesigen Handlungspunkte des Spiels (von denen keiner in diesem Artikel erwähnt wird) online durchgesickert sind, waren viele Fans am Boden zerstört. Jetzt, etwas mehr als eine Woche später, hat Sony die “Hauptpersonen” identifiziert.

The Last of Us 2: Wer waren die Leaker bei Naughty Dog, die das Internet geplagt haben?

Zuvor wurde gemunkelt, dass die Lecks von TLoU2 auf verärgerte Mitarbeiter von Naughty Dog zurückzuführen waren, die über die Crunch-Kultur des Unternehmens oder andere Probleme verärgert waren. Es scheint jedoch, als wären diese Gerüchte unbegründet. Laut Sony sind die Personen, die für das Auslaufen der Spoiler des Action-Adventure-Spiels verantwortlich sind, nicht mit dem Entwicklerstudio oder dem Publisher verbunden. Das schließt – unserer Ansicht nach – nicht aus, dass es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter handelt. Sony hat sich bisher geweigert, zusätzliche Informationen zu veröffentlichen, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, wie Gamebiz meldet. Wer der große Leaker war, bleibt uns das die Konzernzentrale in Tokio noch schuldig.

TLoU2 Spoiler, der online durchgesickert ist, war ein herzzerreißender Moment für das Naughty Dog-Team und die Fans des Spiels. Sie haben die Erwartungen von sieben Jahren Wartezeit gedämpft und die Erfahrung für Menschen ruiniert, die sich sehr das PS4-Spiel freuten. In einer Erklärung zu den Lecks hat Naughty Dog jedoch versprochen, dass das Durchspielen von TLoU2 immer noch ein Erfolg sein wird Eine lohnende Erfahrung für Fans, die sich auf das Spiel gefreut haben, egal ob sie Story-Spoiler bekommen haben oder nicht.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Haltet euch von den Spoilern fern. – Nieder mit dem Leaker!

Viele haben angefangen, The Last of Us 2-Spoiler zu verwenden, um Leute online zu trollen. Insbesondere Ubisofts jüngster Assassin’s Creed Valhalla-Enthüllungs-Stream wurde von Spoilern für den Naughty Dog-Titel geplagt, die im Chat von Leuten gespammt wurden. Jeder, der noch keine Spoiler kennt, sollte besonders vorsichtig sein, wenn er bis jetzt im Internet surft. Es ist manchmal spannend, etwas über ein Spiel im Vorfeld zu erfahren, aber den gesamten Handlungsstrang sowie das Ende muss es nicht umbedingt sein.

Auf der positiven Seite wissen die Fans von TLoU2 endlich, wann sie das PS4-Spiel tatsächlich spielen können. Nach einer unbestimmten Verzögerung aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie hat die Sony-Zentrale in Tokio bestätigt, dass das neue Erscheinungsdatum der 19. Juni 2020 ist. Dies bedeutet, dass der Start des Action-Adventures endlich in Sicht ist.

Man muss sich vorstellen, dass Sony rechtliche Schritte gegen die Leaker des Spiels einleiten wird und ob es Maßnahmen ergreifen wird, um zu verhindern, dass in Zukunft massive Spoiler online auslaufen. Zumindest auf der PS5 wird es einen “Spoiler-Schutz” geben, wenn dieses Patent umgesetzt wird.

The Last of Us 2 wird am 19. Juni exklusiv für PS4 veröffentlicht.