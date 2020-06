The Last of Us 2: So „menschlich“ werden die Feinde im Spiel sein

The Last of Us 2 - (C) Naughty Dog

Wenn die Spieler The Last of Us 2 (PS4) in die Hände bekommen, können sie das Spiel als 19-jährige Ellie durchspielen. Co-Autorin Halley Gross sagt, dass Details, die in das Spiel geschrieben wurden, die Entscheidungen betonen, die Spieler in einer apokalyptischen Welt treffen müssen, in der alle realistischen Charaktere ihr Bestes geben, um zu überleben. Es sind alles Menschen. Auch die „menschlichen Feinde“.

The Last of Us 2 setzt die Saga 5 Jahre nach dem Ende des letzten Spiels fort, die viele schwierige Entscheidungen beinhaltete und in einer Lüge gipfelte. Einige Fans hatten das Gefühl, dass dieses Ende die moralischen Herausforderungen von The Last of Us ungültig mache. Da die Fortsetzung diesen Punkt in der Geschichte überschreitet, liegt es nun an den Spielern, wie sie auf die neuen Dilemmata reagieren werden, denen sie gegenüberstehen werden. Details, die die Autoren aufgenommen haben, werden die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf neue Weise beeinflussen, die wir in einer Videospiele-Welt noch nicht gesehen haben. Kurze und bewegte Eindrücke vermittelt der brandneue TV-Spot.

Jeder menschliche Feind in The Last of Us 2 hat einen Namen. Jeder.

Die Co-Autorin von The Last of Us 2, Halley Gross, sagte, dass jeder einzelne Feind von im Naughty Dog-Spiel einen Namen hat. Die diejenigen, die bei ihnen sind, werden den Namen ihres Gefährten schreien, wenn Ellie einen tödlichen Schlag versetzt. Diese Details wurden hinzugefügt, um diejenigen zu humanisieren, gegen die Ellie antritt. Dabei sollen die Spieler dazu gebracht werden, zweimal über ihre Interaktionen mit Nicht-Spieler-Charakteren (NPCs) nachzudenken. Irgendwie gruslig, oder?

„Selbst im Gameplay möchten wir, dass Sie die mikro-harten Entscheidungen spüren, die diese Charaktere treffen müssen“, sagte sie in einem Interview.

Die Spieler können sich entweder dafür entscheiden, dass Ellie sich durch Feinde kämpft und sie frontal konfrontiert, oder sie sich herumschleicht und riskiert, erwischt zu werden. Kann man das Spiel also auch schaffen, ohne jemanden ein Haar zu pflücken? Sicherlich eine Herausforderung, aber nach all dem – was wir gehört haben – könnte es möglich sein.

Das Gameplay besteht aus zwei kriegführenden Fraktionen, den Seraphites, einer mysteriösen kultähnlichen Organisation, und der WLF, einer Gruppe kampfbereiter Militanten. Die WLF hat sogar Hunde trainiert, die gegen Ellie kämpfen werden. Die PETA wird sich wieder aufregen. Im Laufe des Spiels gerät die Protagonistin in einen Konflikt zwischen ihnen und muss entscheiden, was sie tun wird, um an ihnen vorbei zu kommen. Diese Menschen haben ihre eigenen Motivationen, genau wie Ellie Joel beschützen will. Die Feinde müssen keine schlechten Menschen sein, sie tun auch nur alles, um zu überleben.

Diese Auswahl von Namen verleiht diesen Entscheidungen, die die meisten Spiele noch nicht getroffen haben, neues Gewicht. Es ist schon ein wenig beängstigend auch, denn normalerweise sind Gegner in Videospielen ein paar Polygone. Naughty Dog verleiht ihnen „Menschlichkeit“. Weitere Details zum Naughty Dog-Spiel haben wir euch auf DailyGame zusammengefasst. Alles über die Story, Gameplay, Engine und mehr!

Das exklusive PS4-Spiel erscheint am 19. Juni 2020. Sobald die PS5 bei euch daheim steht, könnt ihr es auch auf dieser Sony-Konsole spielen.

