The Last of Us 3 wäre laut Neil Druckmann noch schwieriger als Part 2

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

The Last of Us Part 2 ist gerade erst herausgekommen, aber bei einer so umfangreichen Serie wird es immer Fragen und Diskussionen darüber geben, was die Zukunft bringt. Angesichts der starken kritischen Resonanz des PS4-Spiels und des hervorragenden Starts, den es in Bezug auf den Umsatz erreicht zu haben scheint, ist es wahrscheinlich, dass Sony möchte, dass Naughty Dog in Zukunft eine Fortsetzung macht. Für Neil Druckmann, Mitschöpfer und Creative Director beider Spiele, geht es jedoch nicht um potenzielle Verkäufe, sondern darum, interessante Geschichten zu finden, die eine Fortsetzung (The Last of Us 3) rechtfertigen.

The Last of Us 2 (PS4): Wird es jemals eine Fortsetzung geben?

In einem kürzlichen Interview mit Indie Wire erklärte Druckmann auf die Frage nach einem möglichen Teil 3 von The Last of Us, dass eine weitere Fortsetzung denselben Test durchlaufen müsste, den Teil 2 durchlief. Kann man neues Terrain betreten und eine neue Geschichte erfinden? Laut Neil Druckmann war das mit Teil 2 bereits schwierig genug und wird mit Teil 3 exponentiell schwieriger. Er sagt, dass er „derzeit“ keine Ideen dafür hat.

„Beim ersten Spiel gab es keine Erwartungen und es war, als könnten wir alles tun. Aber jetzt, da wir bestimmte Charaktere, Themen und Prozesse festgelegt haben, schien es gerechtfertigt zu sein, einen zweiten Teil zu machen. Wir mussten etwas tun, mit dem sich die Fans nicht nur wohl fühlen würden, sondern etwas, das dem emotionalen Kern entspricht, den wir im ersten Spiel gefunden haben. Und ohne das gäbe es keinen Grund, einen Teil 3 zu machen.“

The Last of Us 3: Wie könnte Naughty Dog weitermachen?

Ohne hier auf Spoiler-Territorium zu gehen, hat The Last of Us 2 einige Erzählstränge, die Türen für eine andere Geschichte zu öffnen scheinen. Aber reicht es für eine Fortsetzung? Vielleicht macht man wie bei Half-Life 2 weitere Episoden, also keinen richtigen dritten Teil, sondern verwendet die aktuelle Engine und Assets und baut neue Geschichten mit ein.

In der Zwischenzeit ist The Last of Us Part 2 jetzt für die Sony PlayStation 4 (PS4) verfügbar. Wie ist unser Review ausgefallen?