The Last of Us 2 (PS4): Neuer Verkaufsrekord für Sony und Naughty Dog

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

Die Nachricht stammt aus einem von GamesIndustry.biz veröffentlichten Bericht, der zu dem Schluss kommt, dass die Verkäufe von The Last of Us Part 2 jene von Uncharted 4 (2016) übertroffen hat. Damit ist das neueste Naughty Dog-Spiel der am schnellsten verkaufende exklusive Titel für die Sony PlayStation 4 (PS4).

Die Verkäufe in der Start-Woche waren ungefähr 1% höher als die von Uncharted 4 – obwohl im Bericht ausdrücklich klar gestellt wird, dass digitale Verkäufe in dieser Statistik nicht berücksichtigt werden. Wenn man bedenkt wie stark der Anteil an digitalen Verkäufen die letzten Jahre gestiegen ist, dann wird Ellies Abenteuer wohl Nathan Drake mehr als doppelt so stark „übertroffen“ haben.

The Last of Us 2: Starke Nachfrage an Collectors- und Spezial-Editionen

Die Verkaufszahlen für The Last of Us Part 2 lagen rund 76% über denen des ersten Titels der Serie. Daneben ist das Action-Adventure das bislang am schnellsten verkaufte Box-Spiel Großbritanniens im Jahr 2020 und bringt rund 40% mehr Geld ein als der diesjährige Verkaufsschlager Animal Crossing: New Horizons – der interessanterweise gleichzeitig aus den UK-Top 10 gefallen ist. Immerhin hat sich der Titel seit dem Launch dort „festgesetzt“.

UK-Charts: Eine klare Sache

Hinter TLoU2 befinden sich viele Klassiker. Ring Fit Adventure auf Platz 2, FIFA 20 auf 3, Mario Kart 8: Deluxe auf 4 (in der Vorwoche sogar auf Platz 1) und Call of Duty: Modern Warfare auf Platz 5. Aber auch sonst ist der Rest der Charts mit Klassikern geschmückt: GTA 5 auf Platz 6, Minecraft auf 7, 51 Worldwide Games auf 8, Pokemon Schild auf 9 und Star Wars Jedi: Fallen Order auf 10.

