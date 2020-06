Mario Kart 8 Deluxe (2017) führt aktuell die UK-Charts im Juni 2020 an

Mario Kart 8 Deluxe. Der drei Jahre alte Nintendo Switch-Port des sechs Jahre alten Wii U-Spiels hat die Nr. 1 in den britischen Box-Charts zurückerobert. Die Umsätze stiegen die letzten Wochen um satte 70%. Gegenüber der Vorwoche eine Verbesserung von gleich sechs Plätzen. Auch sonst spielen die Briten anscheinend gerne auf der Hybrid-Konsole.

Aktuell gibt es keine großen Neuerscheinungen. Das merkt man auch in den UK-Charts aus der letzten Woche, wie GamesIndustry veröffentlichte. Auf Rang 2 gastiert Ring Fit Adventure, ebenfalls für die Nintendo-Konsole. Clubhouse Games ist einer der wenigen neuen Titel in diesen Ranking, fällt jedoch auch. Allerdings gingen die Verkaufszahlen um nur etwa 20% gegenüber der Startwoche zurück. Wir werden das Spiel also noch öfters in den Charts sehen, vor allem dann wenn es etwas günstiger wird. Insgesamt gibt es 15 Spiele von Nintendo in den TOP 40 der Briten.

Hier das Ranking der letzten Verkaufswoche: