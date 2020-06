Clubhouse Games: 51 Games Worldwide Classics – Review

51 Tabletop-Spiele aus der ganzen Welt mit Clubhouse Games

Gleich vorweg: Man muss kein Fan des 2005 erschienen Nintendo DS-Spiel sein, um Clubhouse Games: 51 Games Worldwide Classics (oder dieses Review) zu verstehen. Es bietet so viele Klassiker, die wir bereits „offline“ erlebt haben. Sei es Schach, Dominosteine, Poker oder Bowling. Das Nintendo Switch-Spiel ist so abwechslungsreich wie noch nie.

Das Spiel erschien am 5. Juni 2020 für die Nintendo Switch. Und es bietet genau das, was auf der Verpackung steht: 51 traditionelle Spiele wie Backgammon, Dame, Takoyaki oder Minishogi. Egal, ob du mit den Spielen vertraut bist oder nicht, jedes Spiel wird dir genau erklärt. Du lernst also auch für die Offline-Welt, wenn es draußen regnet. Brettspiele können bekanntlich auch Spaß machen. Mit der Switch-Version kann man auch gut für den nächsten Spieleabend mit Freunden üben.

Erstklassige Präsentation für die Nintendo Switch

Clubhouse Games: 51 Games Worldwide Classics? Ein Bündel von Brett- und Karten-Spielen für eine Spielkonsole klingt nicht gerade aufregend. Doch Nintendo setzt das Ganze in liebevoller Detailarbeit um, damit es Spaß macht. Grafik und Sound sind perfekt zusammengesetzt, um sogar Brettspiele zum Glänzen zu bringen.

Dabei glaubt man, man spielt tatsächlich 4-Gewinnt. So klar und verständlich ist der Sound. Auch die Optik macht bei jedem Spiel etwas her. Es glänzt alles so, als wäre es auf Hochglanz poliert worden. Einfach großartig.

Aber die raffinierte Präsentation geht über das Spiel hinaus. Eine Möglichkeit, sich durch Clubhouse-Spiele weiterzuentwickeln, besteht darin, sich mit verschiedenen Charakteren zu treffen, die rund um den Globus sitzen. Jede dieser Personen hat ein anderes Thema und eine andere Kombination von Spielen. Shivam zum Beispiel liebt Highscore-Spiele wie Darts, Bowling und Spielzeugfußball.

Clubhouse Games: 51 Games Worldwide Classics – Features des Spiels

Entwickler: Nintendo / ND Cube

Publisher: Nintendo

Genre: Party / Mini-Spiele

Anzahl der Spieler: bis zu 4

Steuerung: Joy-Cons und Touchscreen (hat ein bisschen etwas von Wii Sports)

Schneller Spaß (gemeinsam) und leichte Steuerung

Bei Clubhouse Games geht es nicht nur darum, ausgefallene Grafiken über Spiele zu legen, die man bereits daheim im Regal stehen hat. Die Steuerung ist einfach und intuitiv. Jedes Spiel hat die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gegen die CPU zu spielen. Sogar Schach kann sich sehen lassen. So leicht schlägt man den Computergegner in der schwierigsten Stufe nicht.

Im lokalen Mehrspielermodus kann man für viele Spiele ein einzelnes System hin und her bewegen. Oder man spielt sogar Airhockey, wenn zwei Personen jede Seite der Switch-Konsole halten. Es ist sogar möglich mit mehreren Switch-Systemen zu koppeln, dabei benötigt man nicht mehrere Kopien des Spiels. Eine Kopie reicht aus, und alle anderen können einfach die Daten herunterladen, die sie zur kostenlosen Teilnahme benötigen.

Clubhouse Games: 51 Games Worldwide Classics – Alle Mini-Spiele

Fazit

Clubhouse Games: 51 Games Worldwide Classics möchte ich nie wieder daheim lassen, wenn die Nintendo Switch mit in den Urlaub geht. Es ist das perfekte Familienspiel, das Spiel, das man überall mithaben kann. Es wird nie langweilig und alle können es verstehen und spielen, auch wenn sie keine Videospiel-Enthusiasten sind. Du lässt deine Kinder damit spielen, genauso wie sich deine Frau für die Konsole auf einmal interessieren wird. Das Spiel macht einfach Spaß, vor allem mit mehreren Spielern.

Einzig im Multiplayer gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, vor allem mit der Bedienung. Das sollte sich jedoch mit ein paar Updates lösen lassen. Das Spiel bietet viele verschiedene Tabletop-Spiele, dafür ist es nahezu perfekt.

