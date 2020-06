Naughty Dog hat keine Pläne für einen The Last of Us 2 DLC

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

The Last of Us Part 2 hatte einen wahnsinnig tollen Start und während einige Spieler das Gefühl hatten, dass das Spiel im Vergleich zum ursprünglichen Spiel abweicht, haben andere die neue Erfahrung genossen. The Last of Us 2 wurde von Kritikern hoch gelobt, obwohl es eine gemischte Fanreaktion gab, und obwohl einige Fans Elemente geklärt wollten, scheint es, dass sich die Spieler mit dem zufrieden geben müssen, was sie jetzt haben. In einem Interview erklärte der Regisseur des Spiels, Neil Druckmann, die DLC-Situation. Und die wird nicht viele Fans freuen.

Das Spiel, das in einer dystopischen Zukunft spielt und sich hauptsächlich auf das narrative Drama konzentriert, hat sich prächtig verkauft, und viele Spieler hatten positive Dinge zu sagen. Die Fangemeinde, die diese Erfahrung genossen hat, wird wahrscheinlich gerne mehr Inhalte sehen, aber es scheint, dass sie keine zusätzlichen DLCs bekommen werden.

In einem Interview mit dem Kinda Funny Gamecast antwortete Neil Druckmann auf Fragen zum bevorstehenden DLC. „Nein, mit Last of Us haben wir keinen Season-Pass oder etwas, nein, dafür gibt es keine Pläne.“

The Last of Us 2 bringt keine Story-DLCs

Viele Spieler, die die Entscheidungen einiger Charaktere im Spiel nicht verstanden haben, können enttäuscht sein, dass diese Punkte nicht von einem DLC gefüllt werden, der ihre Reise in den vier Jahren zwischen den Spielen detailliert beschreibt. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass es für TLoU2 keine neuen Inhalte gibt.

Es besteht die Möglichkeit, dass neben anderen Updates auch Multiplayer-Spiele zum Spiel kommen, die die Langlebigkeit des Spiels erhöhen können. Dennoch genießen viele Spieler The Last of Us-Spiele aufgrund ihrer bewegenden Geschichten, und in diesem Sinne möchten viele, dass das aktuelle Spiel mehr erzählerische Details bekommt. Viele Spieler haben nach Abschluss von The Last of Us 2 noch Fragen und sind möglicherweise enttäuscht, dass ihnen durch neue Inhalte keine Antworten zugestellt werden.

Da Druckmann keine Notwendigkeit für ein weiteres The Last of Us-Spiel sieht, wird die Erzählung von Ellie und Joel endgültig beendet. Dies mag Spieler traurig machen, die die bewegenden Geschichten genossen haben, aber sie werden sich trösten, dass sie jederzeit zu den Titeln zurückkehren und die Reise erneut erleben können. Unsere Spieletester Manuel hat nach dem erstmaligen Beenden abermals das Spiel gestartet.

Große Erfolge für das Naughty Dog-Spiel

Nicht nur in Großbritannien konnte sich das Spiel an die Spitze der Charts setzen, auch in Japan begeisterte es tausende Spieler. Zum Start im Land der aufgehenden Sonne konnte Sony so 178.696 Einheiten in der ersten Woche verkaufen. Das sind großartige Nachrichten. Damit ist TLoU2 das meistverkaufte Spiel für die PS4 in der Start-Woche, wie Benji-Sales auf Twitter darstellt:

Fantastic debut in Japan for The Last of Us Part II. The game sold 178,696 units opening week. Other major PS4 exclusives comparison TLOU Part II – 178,696

Bloodborne – 150,245

Spider-Man – 132,520

Uncharted 4 – 124,028

Days Gone – 114,319

Horizon – 109,739

God of War – 50,257 pic.twitter.com/5j60ZAxkGP — Benji-Sales (@BenjiSales) June 25, 2020

Das erste Teil konnte in Japan mit 129.983 Einheiten starten. Das ist natürlich auch ein großartiger Start und auch vergleichbar. Immerhin war die PS3 zur Zeit des Starts von The Last of Us ebenfalls in ihrer Endphase und Sony hatte eine Menge Konsolen zu diesem Zeitpunkt verkauft. Der Nachfolger benötigte 7 Jahre Entwicklungszeit und viele Fans sehen darin eine erstaunliche Hommage an den ersten Teil. Auch wenn viele nicht mit der Darstellung von Joel begeistert sind, dem Hauptcharakter des ersten Spiels.

The Last of Us 2 kann ab sofort exklusiv für PS4 gespielt werden.