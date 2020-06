The Last of Us 2: Reviews-Höchstwertungen für das Naughty-Dog-Spiel

The Last of Us 2 - (C) Naughty Dog

The Last of Us 2 hatte die schwierige Aufgabe, seinen Vorgänger zu übertreffen. Dies wäre zwar ein erheblicher Druck auf jedes Spiel, aber Lecks aus The Last of Us 2 führten auch dazu, dass einige Fans sich Gedanken über die Richtung machten, in die das Spiel ging. Trotz der Bedenken, die den erwarteten Titel umgaben, scheint das exklusive PS4-Spiel von Naughty Dog gelungen zu sein.

Das Action-Adventure wird am 19. Juni veröffentlicht, nachdem sich der Zeitplan während der Entwicklung geändert hat. Es scheint, dass die Spieler sich neben spannungsgeladenen Aktionen und monströsen Infizierten auf eine weitere spannende Geschichte freuen können. Eine Woche bis das Spiel verfügbar ist, hat das PlayStation 4-Spiel von Naughty Dog eine Reihe von frühen Reviews erhalten, die weitgehend positiv waren. Höchstwertungen inklusive!

Das Original The Last of Us hat es geschafft, ein großes und leidenschaftliches Publikum zu gewinnen, und infolgedessen haben viele darauf gewartet, wie der Empfang der Fortsetzung aussehen würde. Nach Lecks und einer geteilten Fan-Gemeinde aufgrund der Informationen, die über das kommende Spiel verbreitet wurden, waren viele Fans daran interessiert, Klarheit über die Qualität und die Funktionen des Spiels zu erlangen. Was sagen Kritiker vor diesem Hintergrund über diese Fortsetzung eines wegweisenden postapokalyptischen Titels?

Game Informer – 10 von 10 Punkten

„Ich kann von der Liebe zum Detail, der Welt und dem Kampf schwärmen, aber in der Geschichte setzt The Last of Us 2 neue Maßstäbe. Es geht mehr darum, dein Herz herauszufordern als deine Reflexe, und ich kann es einfach nicht genug empfehlen. Es gibt viel zu diesem Spiel zu sagen, was hier aufgrund von Spoilern nicht gesagt werden kann, aber Sie sollten es so schnell wie möglich mit so wenig Informationen wie möglich spielen.“

IGN – 10 von 10 Punkten

„Es liefert eine vielschichtige, emotional erschütternde Geschichte über Stealth- und Action-Gameplay, die die Mechanik des ersten Spiels verbessert und gleichzeitig ein bisschen mehr von Uncharted’s größerer Mobilität und Action integriert. Aber während Teil 2 ein aufregendes Abenteuer ist, bleibt noch Zeit für eine atemberaubende, differenzierte Erforschung der Stärke und Zerbrechlichkeit des menschlichen Geistes. Die PlayStation 4 hat eines ihrer besten Exklusivprodukte in einem der besten Spiele der Generation.“

Push Square – 10 von 10 Punkten

„TLoU 2 fügt der ohnehin schon unverschämt hohen Messlatte, die Naughty Dog für sich selbst gesetzt hat, ein paar Zentimeter mehr hinzu.“

VG24 / 7 – 5 von 5 Punkten

„Als die Credits für The Last of Us 2 rollten, summte ich immer noch vor Aufregung in den letzten Stunden. Meine Loyalität wechselte zwischen den Charakteren. Ich liebte, wen ich hasste und wen ich nicht mochte. Ich lachte, ich zerriss, ich war wütend und hocherfreut. Es ist die neue Hochwassermarke für Videospielfiguren und ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, wie besonders es ist. Sobald es zu Ende war, habe ich ein neues Spiel gestartet und erlebe es es wieder mit offenen Augen, der Kontext der fertigen Geschichte, der diesen frühen Szenen und Charakteren eine neue Bedeutung verleiht.“

Zusammenfassend scheint das Spiel trotz einiger entscheidender Elemente in The Last of Us 2 insgesamt ein Erfolg zu sein.

The Last of Us 2 wird am 19. Juni 2020 für die Sony PS4 veröffentlicht.

Alles zum Spiel erfährt ihr hier auf DailyGame in der großen Spiel-Zusammenfassung. Aufgrund der ersten Wertungen wissen wir, dass der Naughty Dog-Titel uns wirklich „alles in Frage zu stellen“ scheint, auch wegen den Höchstwertungen. Der Launch-Trailer verspricht euch auf jeden Fall einen dramatischen Einstieg in das Spiel.