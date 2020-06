The Last of Us 2: So dramatisch ist der Trailer zum Start des Spiels

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

The Last of Us 2 hat lange auf sich warten lassen, und in seinem langen Entwicklungszyklus kam es zu Verzögerungen, sprudelnden Kontroversen über die Crunch-Kultur am Arbeitsplatz bei Naughty Dog und einem großen Aufruhr über durchgesickerte Spoiler, von dem Regisseur Neil Druckmann kürzlich sagte, dass sie möglicherweise teilweise gefälscht wurden. Jetzt ist das Spiel etwas mehr als eine Woche von einem der letzten großen Blockbuster der PS4 entfernt. Der offizielle Start-Trailer wurde auf dem YouTube-Konto von PlayStation veröffentlicht.

Für diejenigen, die vielleicht noch am Zaun sind, ob sie TLoU 2 kaufen möchten, wird der Start-Trailer allein wahrscheinlich kein entscheidender Faktor sein. Immerhin hören wir Ellie sagen: „Finde und töte jeden einzelnen von ihnen.“ Der Rache-Feldzug beginnt.

The Last of Us 2: So dramatisch wird das Action-Adventure

In der Beschreibung des Videos, die eine kurze Zusammenfassung der Handlung enthält, gibt es noch einige weitere Informationen: „Während Ellie nach einem traumatischen Ereignis Rache nimmt, muss sie sich den verheerenden physischen und emotionalen Auswirkungen ihrer Handlungen stellen.“ Allerdings gibt es hier nicht viel im Vergleich zum offiziellen TLoU 2-Story-Trailer.

Wer möchte mitspielen?

Abgesehen davon ist es schwer vorstellbar, dass jemand, der von The Last of Us gehört hat, noch nicht entschieden hat, ob er am 19. Juni an Bord springen möchte oder nicht. Bis zu diesem Punkt gab es viele offizielle Trailer und eigentlich alle waren besser als dieser.

Der Hype um das lang erwartete Spiel ist zweifellos so hoch wie nie zuvor. Diese Aufregung sollte auch über die Veröffentlichung von TLoU 2 hinausgehen, da eine auf der Spielserie basierende HBO-Serie in Entwicklung ist. Dafür konnte man sogar Johan Renck als Regisseur für die erste Folge verpflichten.

The Last of Us 2 wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Übrigens sehen wir heute Abend einige neue PlayStation 5-Games, die Sony vorstellen wird. Außerdem gab Neil Druckmann ein Interview, wo er bereits über das nächste Spiel von Naughty Dog gesprochen hat.