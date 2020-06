PS5: Vorbestellung und Preis waren bei Amazon UK kurzfristig live online!

Sony veranstaltet heute sein PlayStation 5- Event „The Future of Gaming“. Die Videospiel-Branche bereitet sich auf die Welle der Ankündigungen vor. Aber einige sind nicht so gut wie andere. Mittwochmorgen soll Amazon UK versehentlich eine Auflistung für die PS5 live veröffentlicht haben. Die Platzhalterliste wurde für zwei verschiedene PS5-Modelle mit einem vermuteten Preis erweitert und erlaubte sogar mindestens einer Person, eine frühzeitige Vorbestellung aufzugeben.

Der Preis ist sicherlich der interessanteste Aspekt der durchgesickerten PS5-Liste. Es muss gesagt werden, dass dieser PlayStation 5-Preis natürlich nichts offiziell bestätigt. Ein Platzhalterpreis bezieht sich selten auf offizielle Informationen. Trotzdem weiß Amazon UK vielleicht mehr als alle anderen. Die PS5 mit 2TB SSD-Festplatte kostet £ 599,99 (rund 670 Euro). Im Vergleich dazu wurde die PS4 in Deutschland/Österreich für 399 Euro eingeführt. Die bei Amazon aufgeführte SKU gilt für eine 2-TB-Version der PlayStation 5. Diese Variante wurde bisher noch nicht von Sony angekündigt.

Wie bereits erwähnt, wurden jedoch zwei verschiedene PS5-SKUs bei Amazon UK gelistet. Sowohl die 2-TB- als auch die zuvor angekündigte 1-TB-Version der PS5 waren kurzfristig live online. Die 1-TB-Version der PS5 hatte den gleichen Preis wie die 2-TB-Version, was die Idee weiter festigt, dass dies ein Platzhalter-Preis war. Wenn es zwei SKUs gibt, werden sie sicherlich nicht den gleichen Preis haben.

