PS5 vs. XBox Series X: PS5 wird laut Analysten das Rennen gewinnen

Es ist schon eine Zeit her, als Saints Row eines der meistverkauften Spielmarken im Gaming-Bereich war. Was in den frühen 2000er-Jahren als GTA-Klon begann, formte sich immer mehr zu einer lächerlichen und chaotischen Welt. Saints Row bietet eine verrückte Welt, voll lustiger Charaktere und Skins. Und dann verschwand es auch wieder. „Gat Out of Hell“…