PS5 besser als Xbox Series X? Microsoft reagiert auf Fan-Meinungen

Gibt es eigentlich noch so etwas wie den Konsolen-Krieg? Was ist besser: PlayStation 5 (PS5) oder Xbox Series X? Abgesehen davon, ob man sich diese Frage überhaupt stellen muss, hat Microsoft nun die Antwort für alle, die eine Antwort gesucht haben.

Man kann es drehen und wenden – wie man möchte. “Die Xbox Series X ist besser” oder “PS5 ist besser”. Microsoft versuchte diese Debatte durch einen Twitter-Post zu beenden, der vor allem eines ist: ehrlich.

Für Microsoft ist die Antwort sehr einfach: “An die Leute, die sagen “PS5 ist besser”: Die beste Konsole ist die, die man gerne spielt. Habe Spaß!”

Der Xbox-Account erklärte dann, dass es nicht wirklich nötig sei, sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden, da Leute, die Videospiele lieben, tatsächlich Teil einer “einen großen Familie” sind. Klingt schon ein wenig nach Dom Toretto (gespielt von Vin Diesel) aus den Fast & Furious-Filmen.

PS5 oder Xbox Series X besser?

Die Frage, welche der beiden Konsole die bessere ist, kann nur jener Spieler für sich selbst beantworten, welches Gerät er sucht. Es gibt einige Spiele, die auf der PlayStation 5 besser laufen und einige, die besser für die Xbox Series X optimiert sind. So wirbt Battlefield 2042 mit der Xbox Series X als Konsolen-Partner. Call of Duty-Spieler werden eher die PlayStation favorisieren, nachdem gewisse Inhalte dort früher verfügbar sind.

Die Popularität der beiden Konsolen steigt und ist in verschiedenen Regionen unterschiedlich. Während in Europa die meisten Spieler die PlayStation bevorzugen, ist in den USA tatsächlich die Xbox beliebter. Am asiatischen Markt dominiert die PlayStation gegenüber der Xbox, aber beide stinken gegen Nintendo – derzeit – ab.

Und wenn man Hardcore-PC-Spieler fragt, dann sind Konsolen sowieso nur Spielzeug.

Die Frage sollte also nicht lauten, ob PS5 oder Xbox Series X besser sind als der andere, sondern eher: Welche Plattform bevorzugst du? Und diese Frage muss sich jeder selbst beantworten können, indem er Angebot und persönliche Nachfrage abgleicht. Und daher hat Microsoft diese richtige Antwort abgegeben.