Horizon Zero Dawn 2: Auftritt beim PS5-Event angedeutet

Horizon Zero Dawn: DIe Fortsetzung ist bereits in Arbeit - (C) Guerilla Games

Amsterdam / USA – Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Fortsetzung des PS4-Hits mit Horizon Zero Dawn 2 beim PS5-Spiele-Event angekündigt wird. Als PlayStation das Ereignis auf Twitter ankündigte, haben zwei Entwickler von Horizon den Tweet einzeln retweetet und Kommentare abgegeben, die die Ankündigung der Fortsetzung des Videospiels anscheinend „necken“.

Ein Tweet gehörte dem Hauptanimator Richard Oud, der andere dem Senior Quest Designer Blake Rebouche. Beide Tweets wurden kurz nach der Ankündigung des PS5-Showcases durch Sony veröffentlicht, und beide Tweets wurden bald darauf gelöscht. – Kann da jemand nicht die Füße stillhalten?

Warum wurden die beiden Posts der Guerilla Games-Mitarbeiter gelöscht?

Rebouches Tweet war viel spärlicher als der von Oud, aber auch viel aufschlussreicher. Anstatt die Fans zu bitten, ihre Kalender zu markieren, sagte er einfach: „Mach mit“, was den Eindruck erweckte, dass Guerilla Games Teil des PS5-Spiele-Events sein würden. Es ist natürlich keine direkte Bestätigung, aber es ist immer noch eine interessante Wortwahl auf Twitter.

Es ist auch etwas verdächtig, dass beide Tweets direkt nach dem Posten gelöscht wurden. So scheint es, als ob Sony möchte, dass die Anwesenheit von Guerilla Games bei der digitalen Veranstaltung eine Überraschung ist. Angesichts der Tatsache, dass eine Fortsetzung von Horizon Zero Dawn eines der am meisten erwarteten Spiele für die PlayStation 5 ist, natürlich durchaus sinnvoll.

Horizon Zero Dawn 2: Stillschweigen bis zum PS5-Spiele-Event

Guerilla Games haben zwar noch einen Tweet über das Ereignis, aber es gehört keinem einzelnen Entwickler. Stattdessen wurde der Tweet vom offiziellen Twitter-Account von Horizon Zero Dawn veröffentlicht. Im Gegensatz zu den beiden gelöschten Tweets enthüllt dies nicht viel von irgendetwas. Es gibt überhaupt keinen Text, nur zwei „Hand-über-den-Mund“ -Emojis, die angesichts des Kontexts alles bedeuten könnten.

Der Mangel an Informationen ist wahrscheinlich der Grund, warum es der einzige Tweet der drei ist, der noch verfügbar ist.

Unabhängig davon hat Sony das PlayStation 5-Event verschoben. Das Unternehmen wollte die Aufmerksamkeit nicht von den aktuellen Protesten in den USA ablenken. Wenn die Entscheidung getroffen wird, die Rückkehr der Funktion anzukündigen, sind möglicherweise aufschlussreichere Tweets über Horizon 2 zulässig. Geplant waren, vor der Verschiebung, dass wir rund eine Stunde PS5-Spiele sehen werden. Gerüchte sprechen sogar von einer Trilogie von Horizon Zero Dawn, also mehr als nur Teil 2 ist in Arbeit.

Es ist nicht bestätigt, aber Horizon Zero Dawn 2 könnte in Arbeit sein. Zumindest gab es vor wenigen Monaten dafür eine Stellenanzeige bei Guerilla Games in Amsterdam.

Wir sind schon gespannt, mit welchen Spielen Sony aufwarten wird. Immerhin können wir riesige und schnelle Spielwelten erwarten, wie die Demo von Epic Games gezeigt hat. Der Release „Ende 2020“ dürfte so gut wie sicher sein, denn der Haupt-Chip befindet sich bereits in der Endphase der Herstellung – wie Berichte behaupten. Es kann also auch sein, dass wir in wenigen Tagen/Wochen bereits auch das Design der PlayStation 5 sehen werden, bevor im Internet Leaks auftauchen.