PS5 vs. Xbox Series X: Die PS5 ist die größte Konsole der Welt!

Völlig unerwartet präsentierte Sony gestern beim PS5-Reveal Launch auch das Design der kommenden Konsole. Angekündigt wurde die Show als Präsentation kommender Gaming-Titel. Umso mehr freute sich die Community, endlich das Design der PS5 sehen zu können. Wie üblich bei neuen Konsolengenerationen spaltet auch diese mit ihrem Design die Gemüter. Dies war natürlich nicht anders zu erwarten! Microsoft hat diese Diskussion für seine Xbox Series X bereits Ende letzten Jahres abgeschlossen, da sie ihr Design bereits im Dezember 2019 präsentierten. Nun ist der Mitbewerber Sony dran.

Auf die Größe kommt es an

Doch unabhängig davon sticht ein Detail ganz klar ins Auge: Die Größe! Microsoft präsentierte mit seiner Xbox Series X ein Tower-Design. Viele sahen dieses als „zu groß“, „zu hoch“ und klobig an. Jeder sprach darüber, dass dieses Design sehr unpraktisch ist, da es nur eine vertikale Platzierung ermöglicht. Wer macht so eine hohe Konsole?!

Sony dachte sich offensichtlich, sie legen da noch eins drauf! Es gibt noch einen Bereich, wo sie die Mitbewerber schlagen könnten. Ihre PS5 ist eindeutig höher, wie das unten visualisierte Beispiel eines Users zeigt. Wer hätte sich das gedacht?! Sony scheint klar nach dem Motto „auf die Größe kommt´s an“ zu arbeiten. Die Größe ist in Japan bekanntlich ein „großes Thema“!

Ja, man kann sie auch horizontal platzieren, so wurde sie ebenfalls gezeigt. Das Design ist jedenfalls wie immer Geschmacksache. Die Größe könnte für Gamer jedoch Herausforderungen darstellen. Mein erster Gedanke hierbei ist der Platzbedarf und die mögliche Kühlung, die die Konsole benötigen wird? Was mich überrascht, ist dass die Digital-Only Version gleich groß ist. Sichtlich schrumpft es seitlich um den Laufwerkplatz. Das bedeutet also, dass es technisch außer dem Laufwerk dieselbe Stärke wie die Laufwerks-Version der PS5 haben wird. Bei der aktuellen Generation hatte Microsoft mit der Xbox One S eine Digital-Only Konsole auf den Markt gebracht, diese ist technisch jedoch schwächer als die Xbox One X.

Der Kampf wird weiterhin spannend bleiben. Der letzte entscheidende Faktor des Preises wurde noch nicht veröffentlicht. Die Analysten haben aber bereits ihre Einschätzungen geteilt.