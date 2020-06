The Last of Us 2: So lange dauert die Installation der Box-Version (PS4)

The Last of Us 2 für PS4, PS4 Pro und PS5 - (C) Naughty Dog

Mit der Retail-Box-Version von The Last of Us Part 2 möchten die PS4-Spieler so schnell wie möglich zum Geschehen kommen, ohne dass eine lange Download-Geschwindigkeit eine zu große Belastung darstellt.

The Last of Us 2 ist die Fortsetzung des 2013 von Naughty Dogs unbeschreiblichen The Last of Us (PS3/PS4). Das Spiel wird fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels seine Story beginnen und die Spieler übernehmen die Kontrolle über die 19-jährige Ellie, die sich mit einem verdächtigen Kult befasst.

The Last of Us 2: Eine ziemlich lange Dauer bei der Installation?

Nach sieben langen Jahren seit der Veröffentlichung des ersten Spiels aufgrund von zwei langen Entwicklungsverzögerungen wurde The Last of Us Part 2 heute veröffentlicht, und die Fans wollen es natürlich spielen. Aufgrund der Änderungen an der Download-Geschwindigkeit des PlayStation Network haben einige Spieler jedoch Angst, wie lange das Herunterladen dauern wird. Immerhin gibt es ein „kleines“ Day-One-Update und den Installationsprozess. Das Spiel ist bekanntlich ziemlich groß ausgefallen.

Genau wie bei anderen neueren Spielen mit beträchtlichen Dateigrößen wie Final Fantasy 7 ist The Last of Us Part 2 in zwei physische Datenträger unterteilt, um den hohen Speicherbedarf von (über) 100 GB zu decken. In Anbetracht dessen, dass es einen massiven Prozentsatz der Festplatte der Sony PlayStation 4 beansprucht, würden einige denken, dass dies Stunden dauern könnte. Durch einen durchgeführten Test wurde festgestellt, dass dies überhaupt nicht der Fall sein wird.

The Last of Us 2 kann in wenigen Minuten gestartet werden

DualShockers erhielt eine frühe Kopie des Spiels und nahm sich die Zeit, um die Download-Geschwindigkeit zu testen. Sie fanden heraus, dass die erste Installations-CD mit einer geschätzten Download-Zeit von 28 Minuten begann, aber schließlich nur etwa 20 Minuten dauerte. Während dies nur 31 GB der Gesamtmenge ausmachte, können die Spieler das Spiel nach diesem ersten Download aufnehmen und spielen. Der Test wurde mit einer PS4 Pro gemacht. Bei der Installation bei einer Standard-PlayStation 4 sollte es allerdings keinen merklichen Unterschied geben.

Der verfügbare Speicherplatz auf der Festplatte der PS4 kann sich auch drastisch darauf auswirken, wie lange das Herunterladen des Spiels dauert. Es gibt auch eine 1.02-Update-Version, die die Spieler vor dem Spielen installieren müssen, aber das sind insgesamt nur etwa 4 GB. Wenn jedoch Spieler überall versuchen, das Update gleichzeitig zu installieren, führt dies zu Datenverkehr und erhöht die Zeit für die Uhr. Alles in allem hängt es von der Internetgeschwindigkeit und der Downloadzeit des Verbrauchers ab, wie lange es dauern wird, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Hoffentlich ist dies keine allzu große Unannehmlichkeit, und Spieler überall können sich die Zeit nehmen, um dieses Spiel richtig zu genießen.

The Last of Us Part 2 ist ab dem 19. Juni 2020 für die PlayStation 4 verfügbar. Es wird gemunkelt das nächstes Jahr eine Sonder-Edition für die PS5 erscheinen wird. Der Multiplayer-Teil des Naughty Dog-Spiels wird ebenfalls nachgereicht. Für das Vollpreis-Spiel bekommt man eine Einzelspieler-Erfahrung die rund 30 Stunden dauert. Alles zum Spiel in unserer Zusammenfassung.