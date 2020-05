Final Fantasy 7 Remake Episode 2: Release in weiter Ferne!

Ein kürzlich durchgeführtes Interview mit den Co-Regisseuren Naoki Hamaguchi und Motomu Toriyama sowie dem Battle Director Teruki Endo von Square Enix hat einige weniger als zufriedenstellende Informationen über den Status von Final Fantasy 7 Remake Episode 2 ergeben. Mit dem mit Spannung erwarteten Spiel, das diesen April endlich veröffentlicht wurde, möchten die Spieler natürlich wissen wann es weitergeht. Nun gibt es endlich Informationen!

Im Interview macht Hamaguchi deutlich, dass sich Episode 2 von Final Fantasy 7 Remake noch im Planungsprozess befindet, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht so nah ist, wie die meisten Fans ursprünglich angenommen hatten, da Spiele oft Jahre in der Planungsphase verbringen können.

Hamaguchi, Toriyama und Endo arbeiten weiter daran, welche Rollen sie in der ersten Folge gespielt haben, welche Herausforderungen vor ihnen liegen und welche Ziele sie jeweils einzeln für die zweite Folge von Square Enix‘s Meisterwerk haben. Der Tweet unten zeigt eine Transkription dieses Teils des Interviews.

Here is Part 8 of the #FF7RUltimania interview with Toriyama (Co-Director), Hamaguchi (Co-Director), and Endo (Battle Director) where they talk about plans for the next installment's world.

I'm translating this interview in random order, so parts will be uploaded sporadically! pic.twitter.com/cQAhVmD9Go

