Final Fantasy Synchronsprecher Keiji Fujiwara stirbt im Alter von 55 Jahren

Tokio, Japan – Die Gaming- und Anime-Communitys haben diese Woche einen tiefen Verlust erlitten, als der Synchronsprecher Keiji Fujiwara von Final Fantasy und Kingdom Hearts verstorben ist. Fujiwaras Rollen in Videospielen sind zu hoch, um sie zu zählen, ähnlich wie die Anzahl der Leben, die sein Handwerk berührt haben.

Keiji Fujiwara wurde am 5. Oktober 1964 in Tokio, Japan, geboren und wuchs in der Präfektur Iwate im Norden von Honshu auf. Im Erwachsenenalter studierte er und bei der “Bungakuza Theatre Company”, bevor er 1990 in die Sprachausgabe einstieg. Spieler kennen Fujiwara am besten als die Stimme hinter Reno von Final Fantasy 7 Remake und Axel der Kingdom Hearts-Serie, aber sein Einfluss geht weit über diese Rollen hinaus. Im Anime war er in “Crayon Shin Chan” als Hiroshi Nohara, “Fullmetal Alchemist” und “Fullmetal Alchemist: Brotherhood” als Maes Hughes und “Death Note” als Shuichi Aizawa.

Währenddessen hat Fujiwara beim Live-Action-Synchronisieren jedem einzelnen regional veröffentlichten Film mit Robert Downey Jr. von 2000 bis zum Doolittle 2020 seine Stimme verliehen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Mann ein Star auf höchstem Niveau war, und alles, was seine Stimme berührte, schien später Anerkennung und langjährige Kultfolge zu erlangen.

Am 16. April 2020 brachen Herzen auf der ganzen Welt, als sie erfuhren, dass Keiji Fujiwara seinen Kampf gegen Krebs verloren hatte und im tragisch jungen Alter von 55 Jahren starb, wie Anime News Network berichtet. Fujiwara starb am 12. April und seine Familie hat seitdem “eine privates Beerdigung abgehalten”. Seine Krebsbehandlung hatte wahrscheinlich lange gedauert, und der Schauspieler hatte zwischen 2016 und 2017 eine “Pause” eingelegt, um sich “einer Behandlung wegen einer nicht näher bezeichneten Krankheit zu unterziehen”, lange bevor er vorzeitig starb.

Keiji Fujiwara (age 55) has passed away today. You may recognize him as the Japanese voice actor for Axel, Reno, Ardyn, and many other iconic roles. Rest in peace. My condolences. https://t.co/b8DMK6o8Sb pic.twitter.com/zg3bLTnHly

I am saddened to hear about the passing of Keiji Fujiwara, the Japanese voice actor of Axel, Reno and many others.

My condolences go out to his family and friends. pic.twitter.com/OQg4ZCeY5F

— Quinton Flynn (@quintonflynn) April 16, 2020