Final Fantasy 7 Remake ist das meistverkaufte physische Spiel in UK

FF7 Remake - (C) Square Enix

Die Fans haben geduldig auf Final Fantasy 7 Remake gewartet, seit das Spiel erstmals auf der Pressekonferenz auf der E3 2015 von Sony angekündigt wurde. Und jetzt, da es endlich verfügbar ist, scheint es die Erwartungen zu erfüllen und wird von Fans und Kritikern gleichermaßen anerkannt. Es scheint, als würde die positive Resonanz auf Final Fantasy 7 Remake auch zu starken Verkäufen für den Titel führen, wobei das Spiel in der vergangenen Woche als meistverkaufte Veröffentlichung für physische Videospiele in Großbritannien gilt.

GfK hat die Top 10 der meistverkauften Videospiele in Großbritannien für die am 11. April endende Woche veröffentlicht, und es ist keine große Überraschung, dass Final Fantasy 7 Remake an der Spitze steht. Es wird von Call of Duty: Modern Warfare und Animal Crossing: New Horizons verfolgt, wobei der Rest der Liste hauptsächlich aus älteren Titeln besteht. Erstaunlicherweise gelang es Grand Theft Auto 5 immer noch, die Top Ten zu knacken, obwohl das Spiel ursprünglich bereits 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde.

Ein weiteres bemerkenswertes Spiel auf der Liste ist The Last of Us: Remastered. Letzte Woche wurde das Spiel in Großbritannien auf Platz 17 eingestuft, aber es scheint, dass die Verkäufe vor kurzem gestiegen sind, sodass es sich die Nummer 10 sichern konnte. Es ist möglich, dass die Verzögerung des Veröffentlichungsdatums von The Last of Us 2 eine Rolle dabei gespielt hat, aber das ist derzeit nur Spekulation. Die meisten wollen wahrscheinlich nur die Geschichte nachholen, bevor Naughty Dog endlich den zweiten Teil veröffentlicht. Derzeit hat das Spiel keinen Release-Termin mehr, ursprünglich wäre es im Mai erschienen. Vielleicht startet eine digitale Version früher, aber das ist ungewiss.

Hier sind die 10 meistverkauften Spiele in Großbritannien der letzten Woche:

Final Fantasy 7: Remake Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons FIFA 20 Mario Kart 8: Deluxe Forza Horizon 4 Resident Evil 3 Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto 5 The Last of Us: Remastered

Quelle: GamesIndustry