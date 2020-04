The Last of Us 2: Naughty Dog hat eine frühzeitige digitale Veröffentlichung noch nicht abgeschrieben

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

PlayStation hat keine endgültige Entscheidung über eine mögliche frühzeitige digitale Veröffentlichung von The Last of Us 2 getroffen, so der Creative Director des Spiels.

Diese Woche wurde die Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 aufgrund von Störungen aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. In einer Erklärung behauptete Entwickler Naughty Dog, dass, obwohl die Entwicklung des Spiels fast abgeschlossen war, „logistische Probleme“, die durch die Pandemie verursacht wurden, nicht in der Lage sein würden, sicherzustellen, dass „jeder [das Spiel] ungefähr zur gleichen Zeit spielen kann”.

Die Aussage bezieht sich auf die physische Veröffentlichung des Spiels. Die Covid19-Verbreitung ist eine herausfordernde Umgebung für einen Videospiel-Publisher, egal ob er Sony heißt, wenn er weltweit gleichzeitig starten möchte.

Naughty Dog möchte keine Verhältnisse wie bei Final Fantasy 7 Remake

Ein aktuelles Beispiel ist das lang erwartete Final Fantasy 7-Remake von Square Enix. Viele Fans haben ihre physischen Versionen bereits eine ganze Woche vor denen erhalten, die auf die digitale Veröffentlichung warten. Der Herausgeber des Spiels hatte frühzeitig Kopien verschickt, um das Spiel rechtzeitig zum 10. April in die Hände aller zu bekommen. Das würde bei The Last of Us 2 sehr wahrscheinlich auch passieren. Oder es gibt lange Verzögerungen, die andere Seite von der Medaille.

In einem neuen Interview mit dem offiziellen PlayStation-Blogcast sagte Neil Druckmann, Creative Director von The Last of Us 2, der Entwickler erwäge “alle möglichen Optionen”, um die Fortsetzung “so schnell wie möglich” zu veröffentlichen. Der Autor und Designer schlug jedoch vor, eine ähnliche Situation wie bei FF7 Remake zu vermeiden, in der „ein kleiner Teil der Leute“ das Spiel frühzeitig bekommt.

Erscheint The Last of Us 2 nur digital im Mai?

Auf die Frage, ob Naughty Dog das Spiel noch rechtzeitig zum ursprünglichen Veröffentlichungsdatum im Mai digital veröffentlichen könne, antwortete Druckmann:

“Es gibt noch keine endgültige Entscheidung. Im Moment reagieren wir nur auf … es ist eine andere Einzelhandelskette, ob wir physische Kopien an Menschen bringen könnten, ist die Internetinfrastruktur dort, um alle Länder zu unterstützen … Dies ist ein weltweites Spiel, auf das die Menschen in jedem Land warten, und wir möchten sicherstellen, dass wir fair sind. Wenn wir [das Spiel] nur einem kleinen Teil der Leute zugänglich machen, was macht es dann mit all den Leuten, die es nicht bekommen? Wir prüfen derzeit alle möglichen Optionen. Was ist der beste Weg, um es so schnell wie möglich an alle unsere Fans zu bringen? Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Dinge ändern und herausfinden, wo sich die Welt befindet: Die Dinge ändern sich von Tag zu Tag.”

Druckmann gab bekannt, dass das gesamte Team seit einigen Wochen von zu Hause aus arbeitet, und Naughty Dog hatte die Mitglieder angewiesen, sich Zeit für die Familie zu nehmen, auch wenn dies zu einer Verzögerung des Projekts führe.

„Wir haben ihnen sogar gesagt, wenn wir unser Date [Release-Termin] verpassen, verpassen wir unser Date. Wir werden es herausfinden“, sagte er.

Kommt eine Demo für The Last of Us 2?

Auf die Frage, ob Naughty Dog die Fans mit der Veröffentlichung einer Demo beruhigen könnte, die der im letzten Jahr gezeigten ähnelt, sagte Druckmann, er würde sich lieber darauf konzentrieren, das Spiel zu beenden.

“Es ist ganz etwas anderes, wenn man eine Demo für ein Spiel hat, dass man auf einem Kongress oder einer Presseveranstaltung veröffentlicht. Dort sind die Leute von Naughty Dog und schauen zu, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert”, erklärte Druckmann. „Als wir die Pressedemo gemacht haben, hatten wir gerade das ganze Spiel auf der CD und wir haben ein Stück davon abgeschnitten, damit die Leute das spielen können, aber das kann man nicht, wenn man es weltweit auf PSN versendet… da muss viel mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen.“

Er fügte hinzu: “Es ist fast so, als würden man bei Null anfangen, um diese Demo zu erstellen, und das ist eine enorme Menge an Arbeit und eine enorme Menge an Arbeit, die wir unserem Team nicht auferlegen wollen. Wir konzentrieren uns lieber darauf, das eigentliche Spiel zu beenden und es den Leuten zugänglich zu machen.”

Der Creative Director wiederholte, dass die Arbeit an The Last of Us 2 fast abgeschlossen sei und der Entwickler sich auf die Behebung von Fehlern und die endgültige Politur konzentriere.

“Das ist der frustrierende Teil für uns: Das Spiel ist da und wir müssen ein bisschen darauf sitzen und herausfinden, wie wir es am besten zu unseren Fans bringen können.”

Wird 2020 überhaupt noch ein Videospiel pünktlich erscheinen?

Wir hoffen euch bald bessere Nachrichten übermitteln zu können. The Last of Us 2 wurde gemeinsam mit Iron Man VR auf unbestimmte Zeit verschoben. Ghost of Tsushima erscheint im Juni. Auch diesen Release-Tag wird Sony wohl nicht halten können, wenn man sich die Auswirkungen der aktuellen Pandemie weltweit ansieht. Derzeit sieht man das bei Sony noch anders.

Sony hätte die Möglichkeit die Pre-Loads viel früher zu starten. Durch die Drosseling der Bandbreiten wäre das nur fair, Square Enix startete aktuell bei Final Fantasy 7 Remake früher. The Last of Us 2 hat gestern einen Gameplay-Leak gehabt. Das Video wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Quelle: Soundcloud (PlayStation Blog)