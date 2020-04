The Last of Us 2: Neue Leaks online, nach Release-Verschiebung

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Wie viele inzwischen wissen, hat sich The Last of Us 2 aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verzögert. Mit dem Sauren kommt jedoch etwas Süßes, da Naughty Dog in den folgenden Tagen einige neue Screenshots des Spiels enthüllte. Nun kommt noch mehr zum Vorschein, durch Leaks.

Es scheint jedoch, dass Naughty Dog etwas mehr auf dem Tisch hatte, um den Fans zu zeigen, da das Gameplay-Material von The Last of Us 2 online durchgesickert ist. Es ist ungewiss, ob dies mit einem neuen Trailer zu tun haben sollte, um die Fans zu überraschen, oder ob es Teil einer zukünftigen Enthüllung war, die gerade online durchgesickert ist. Unabhängig davon ist es erwähnenswert, dass Sony und Naughty Dog dieses Video überall einziehen, wo sie können.

Wir haben einen YouTube-Account gefunden der es noch zeigt. Wir können aber nicht sagen wie lange es noch online ist.

Es ist Seattle Tag 3 in der unteren Ecke markiert. Ellie befindet sich in einen Theater und zieht sich gerade an, bevor sie die Bühne betritt, wo sie nach zwei Personen ruft: Dina und Jessie. Von dort aus spielt Ellie ein Minispiel mit einer Gitarre, die den DualShock 4-Touchscreen verwendet, um die Saiten zu spielen.

Die zweite Szene zeigt Ellie, wie sie neben einer anderen Frau auf Pferden im Schnee reitet, während sie eine alte Filmreihe beschreibt. Wieder einmal ist Naughty Dog schwer fassbar, wenn es darum geht, wie genau Ellie und Joels Beziehung in der Fortsetzung aussehen wird, wahrscheinlich absichtlich seitens des Entwicklers. Die letzte Szene ist die kürzeste und einfachste, da sie nur zeigt, wie Ellie durch einen Wald läuft.

The Last of Us 2 ist für die PlayStation 4 in Entwicklung und hat derzeit kein Release-Datum.