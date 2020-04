The Last of Us 2: Beeindruckende Screenshots, nach Release-Verschiebung, veröffentlicht

The Last of Us Part 2 - (C) Naughty Dog

Der gestrige Tag endete mit einigen ziemlich unglücklichen Neuigkeiten über das bevorstehende Spiel von Naughty Dog, The Last of Us 2. Die Fans hatten gehofft, das Spiel im Mai zu spielen, aber TLoU 2 hat sich aufgrund logistischer Bedenken nun auf unbestimmte Zeit verzögert. Sony hat jedoch nach der Verzögerung neue Screenshots aus dem Spiel veröffentlicht. Die Bilder sind beeindruckend!

Die Screenshots bieten einige hervorragende Einblicke in das Spiel, von einem viel älteren Joel – und einen, der einen jüngeren Joel beim Gitarrenspielen zu zeigen scheint – sowie einige Einblicke in intime Momente zwischen Charakteren. Wie erwartet sind die Screenshots sehr detailliert und eines der bisher am besten aussehenden Spiele der PlayStation 4.

Während die Verzögerung von The Last of Us 2 unglücklich ist und Spielverzögerungen im Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie wahrscheinlich häufig auftreten werden, bedeutet dies wahrscheinlich eine noch bessere Erfahrung, wenn das Spiel gestartet wird. In diesem Fall könnte TLoU 2 ein Anwärter auf das Spiel des Jahres sein, wenn es noch vor Ende 2020 veröffentlicht werden kann, was anzunehmen ist.

Die Screenshots stammen von der PS4 PRO-Version.

Fans können nur hoffen, dass das Spiel eher früher als später veröffentlicht wird, aber da kein neuer Termin bekannt gegeben wurde, sind die Dinge bislang weitgehend ungewiss. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass das Spiel vor der PS5 veröffentlicht wird, die für diese Weihnachtszeit geplant ist, da es trotz der Abwärtskompatibilität der PS5 keinen Sinn ergibt, es für PS4 und nicht für PS5 zu starten.

TLoU 2 hat derzeit keinen Release-Termin mehr und soll für PS4 (PS4 PRO) erscheinen.

Quelle: Twitter