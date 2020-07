Bildquelle: Wikipedia (C) William Tung / Naughty Dog

Naughty Dog hat eine Erklärung bezüglich der gezielten Belästigung abgegeben, der mehrere Personen, die mit The Last of Us 2 zu tun haben, seit dem Start des Spiels ausgesetzt waren. Dabei ging es über scharfe Kritik an den Charakteren des PS4-Spiels, Handlung und Gameplay bis hin zu Morddrohungen gegen Schauspielern, die an dem Projekt gearbeitet haben.

In der Erklärung, die Naughty Dog auf Twitter veröffentlichte, begrüßte das Studio ehrliche Kritik und Rückmeldungen zu The Last of Us 2, verurteilte jedoch die Maßnahmen böswilliger Mitglieder der Community und erklärte: „Obwohl wir kritische Diskussionen begrüßen, verurteilen wir jede Form von Belästigungen oder Drohungen gegen unser Team und Besetzung.“ Der exklusive Sony-Videospiele-Entwickler ermutigte weiterhin zur Zusammenarbeit für einen ehrlichen und mitfühlenden Online-Diskurs.

The Last of Us 2: Morddrohungen gegen Laura Bailey

Synchronsprecherin Laura Bailey enthüllte mehrere Morddrohungen, die sie für ihre Rolle als Abby, eine der Hauptfiguren des Spiels, erhalten hatte. Die Kritik an Abbys Charakter scheint auf die Aktionen zurückzuführen zu sein, die sie während der Geschichte des Spiels unternimmt und die bei einer lautstarken Minderheit der Kritiker des Spiels unbeliebt waren. In einem Tweet, der einige der Nachrichten enthüllte, die sie erhalten hatte, bezeichnete Bailey die Belästigungskampagne als „überwältigend“, dankte aber den Fans, die positive Nachrichten verschickten.

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Bailey war nicht die einzige, die solch abscheuliche Nachrichten erhielt. Naughty Dog VP und Game Director des Spiels, Neil Druckmann, enthüllte ebenso Nachrichten, die in eine ähnliche Kerbe geschlagen haben.

Mehr zum PS4-Spiel von Naughty Dog

The Last of Us 2 wurde innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung des Spiels auf Metacritic bombardiert, obwohl die User-Wertungen nun stetig gestiegen sind. Viele Spieler haben sich eine andere Handlung für „ihren zweiten Teil“ ausgemalt. Außerdem waren viele Fans über die Charakter-Entwicklung nicht zufrieden und vergaben somit nur 0 von 10-Wertungen.

Das PS4-Spiel ist äußerst erfolgreich und führte bereits neue Umsatz-Meilensteine für die Sony-Konsole ein. In den britischen Verkaufscharts verkaufte es mehr Exemplare im Juni als die anderen 10 meistverkauften Spiele zusammen (Physische Verkaufszahlen von GamesIndustry.biz). Es gab eine unglaublich positive Resonanz von Fach-Kritikern, die allesamt Höchstwertungen für das exklusive PlayStation 4-Spiel vergeben haben.