Riesenerfolg für Naughty Dog: The Last of Us 2 verkaufte sich fantastisch

Bildquelle: Wikipedia (C) William Tung / Naughty Dog

So stellt man sich einen Start eines Videospiels vor, vor allem wenn es von Naughty Dog veröffentlicht wurde. In nur drei Tagen konnte sich das Spiel zum Start auf der PlayStation 4 über vier Millionen Mal verkaufen. Damit ist das Action-Adventure The Last of Us 2 das am schnellsten verkaufte exklusive PS4-Spiel aller Zeiten.

The Last of Us 2: Game-Director von Naughty Dog richtet Dankeschön an die Fans

Auf dem PlayStation-Blog richtet sich Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog, mit einem Dankeschön an alle Fans, die diesen Meilenstein möglich gemacht haben.

Wir sind den Millionen von Fans auf der ganzen Welt unglaublich dankbar, die The Last of Us Part 2 gespielt und ihre Erfahrungen in der letzten Woche mit uns geteilt haben. Wir wollten eine neue Art von Geschichte zu erzählen, die sich mit schwierigen Themen befasst und euch auf eine unerwartete Weise herausfordert. Es war unglaublich schön zu hören, wie das bei so vielen von euch Anklang gefunden hat. Außerdem sind wir begeistert zu sehen, welche Art von nachdenklichen Diskussionen sie bei euch ausgelöst haben. Wir erfreuen uns täglich an eurer Kreativität – wunderschöne Fotos dank des Fotomodus, umwerfende Gameplay-GIFs oder die Songs, die ihr mit Ellies Gitarre aufgenommen habt.

The Last of Us Part 2 wurde dank den Bemühungen von Hunderten talentierten und leidenschaftlichen Entwickler hier bei Naughty Dog ermöglicht. Wir können uns keine größere Ehre vorstellen, als auch euch und eure Leidenschaft beim Spielen zu sehen. Vielen Dank, dass ihr uns dabei geholfen habt, diesen erstaunlichen Meilenstein zu erreichen.

Das Action-Adventure erschien am 19. Juni exklusiv für die PlayStation 4.

Das Spiel setzt die Geschichte rund um Ellie fort, die sich fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten ersten Teils auf einer gnadenlosen Vergeltungsmission befindet. Dabei muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen. Unseren ausführlichen Spieletest könnt ihr auf DailyGame nachlesen. Leider hat man bei Naughty Dog kein Interesse an weiteren Story-DLCs.

Das Spiel ist in folgenden Editionen erhältlich: