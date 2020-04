Days Gone (PS4): Deacon-Sprecher im Alter von 46 Jahren gestorben

Bildquelle: sicnoticias.pt

Bend, USA – Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 als PS4-Exklusivversion hat Days Gone moderate Erfolge erzielt.

Nachdem es einen Golden Joystick Award für das PS4-Spiel des Jahres gewonnen hatte, neckte Entwickler SIE Bend Studio eine mögliche Fortsetzung. Eine Fortsetzung der Geschichte von Days Gone wird jedoch in einigen internationalen Veröffentlichungen niemals gleich klingen. Der portugiesische Synchron-Sprecher Filipe Duarte, der Deacon im ersten Spiel porträtierte, verstarb am Freitag. Er war 46 Jahre alt.

Days Gone (PS4): Erster Auftritt von Duerte in einem Videospiel

Days Gone war Duertes einzige Rolle in einem Videospiel. Außerhalb der Videospielbranche hatte Duarte eine lange Karriere als Film- und Fernsehschauspieler. Sein letzter Film, “Nothing Ever Happened”, befindet sich derzeit in der Postproduktion.

Laut der portugiesischen Nachrichtenseite SIC Notícias starb Duarte an einem Herzinfarkt. Als Antwort auf die Nachricht drückte Eric Bendsen, der führende Open-World-Entwickler von SIE Bend Studio, auf Twitter sein Beileid aus und erklärte, dass Duarte für viele portugiesische Spieler und Fans “die Stimme von Deacon” sei. PlayStation Portugal würdigte auch mit einem Tweet, der Duarte dankte und ihn “für immer”. Mehrere Days Gone-Fans antworteten mit ihren eigenen Gedanken in den Kommentaren. Insbesondere der amerikanische Synchronsprecher Sam Witwer, der Deacon spielte, würdigte auch eine Twitter-Antwort.

Days Gone 2 benötigt neuen Synchron-Sprecher

Mit seinem Tod hinterlässt Duarte ein langes Erbe exzellenter Arbeit. Er gab 1999 sein TV-Debüt und gewann 2001 seine erste Filmrolle. Seine Arbeit an dem Film “The Invisible Life” von 2015 brachte ihm einen portugiesischen Golden Globe ein. Hätte er weiterhin in der Videospielbranche gearbeitet, hätte Duarte möglicherweise einen ähnlichen Erfolg als Synchronsprecher gesehen. Außerhalb seiner Rolle in den preisgekrönten Days Gone hatte der Synchronsprecher eine glänzende Zukunft vor sich.

Wenn Days Gone 2 jemals entwickelt wird, müssen die SIE Bend Studios die Rolle des von Deacon St. John neu besetzen. Duartes Arbeit an dem exklusiven PS4-Spiel wird nicht vergessen. Während Duartes Tod tragisch ist, können Fans das Talent des Schauspielers in seiner früheren Arbeit finden. Wenn die Community vom 20. bis 26. April die “Days Gone Week” feiert, werden sich Entwickler und Fans hoffentlich etwas Zeit nehmen, um sich an Duartes Beitrag zum Spiel zu erinnern.

Days Gone ist exklusiv für PlayStation 4 verfügbar.