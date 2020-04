Final Fantasy 7 Remake: Die 15 größten Story Änderungen zum Original

Angesichts der Tatsache, dass Square Enix beschlossen hat, Final Fantasy 7 Remake über mehrere Teile veröffentlichen wird, wussten wir immer, dass sie einige Änderungen an der Geschichte vornehmen würden – und das haben sie auch getan.

Obwohl der erste Final Fantasy 7 Remake Teil nur den Midgar-Abschnitt des Originalspiels abdeckt – der im Wesentlichen nur 5 bis 6 Stunden dauerte – gibt es immer noch viele narrative Ergänzungen, Änderungen und Erweiterungen, von denen zu sprechen ist. Hier werden wir über 15 solcher Änderungen berichten.

Natürlich die Warnung vorweg. Dieser Bericht enthält Spoiler. Wer das Game noch nicht fertig gezockt hatte, sollte sich zweimal überlegen ob er ab hier weiterlesen möchte.

Final Fantasy 7 Remake: Von Flashbacks bis Zukunftsvisionen

Nibelheim Flashback

Während des FF7 Remakes hat Cloud – ähnlich wie im Original – immer wieder plötzliche Kopfschmerzen. Zu Beginn des Spiels, bevor er Aerith trifft, beginnt Cloud zu halluzinieren und Sephiroth zu sehen – etwas, das während des Spiels ziemlich häufig vorkommt – und diese Halluzinationen lösen einen Flashback aus. Cloud erinnert sich kurz an Sephiroths Angriff auf Nibelheim, und obwohl dies natürlich kein neues Story-Element ist, kamen diese Rückblicke über Nibelheim im ursprünglichen FF7 erst viel später in der Geschichte vor.

Zukunftsvisionen

Es ist nicht nur die Vergangenheit, von der Cloud während des FF7 Remakes Visionen hat. Während des Spiels erhalten er – und oft auch einige der anderen Charaktere – plötzliche und flüchtige Einblicke in die Zukunft. Dies knüpft an die Whispers an, über die wir gleich sprechen werden, aber Fans des ursprünglichen FF7 werden sicherlich extrem kurze Nachbildungen einiger wirklich ikonischer Szenen aus dem Spiel erkannt haben.

Roche

FF7 Remake stellt einige völlig neue Charaktere vor, von denen viele eine ziemlich wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Der Motorrad-Enthusiast Roche – mit dem Spitznamen Speed Demon – ist nicht so prominent oder wichtig wie einige der anderen Newcomer, aber er steht in den frühen Morgenstunden des Spiels in einem Kapitel im Mittelpunkt. Roche, ein SOLDAT der 3. Klasse, ist ein Mann, der Geschwindigkeit, Motorräder und Nervenkitzel liebt und einen Narren an Cloud gefressen zu scheinen hat. Es ist wahrscheinlich, dass er in den Fortsetzungen zurückkehren wird, denn aktuell wissen wir noch nicht viel über ihn.

Corneos Trio

Don Corneo und der Einfluss, den er auf den Wall Market ausübt, sind Handlungspunkte, die in FF7 Remake viel besser entwickelt wurden als im Original. Zu diesem Zweck führt das Spiel mehrere neue Charaktere ein. Don Corneo hat drei vertrauenswürdige Berater, mit denen Cloud, Tifa und Aerith einige Interaktionen haben. Da ist Frau M, die einen Massagesalon auf dem Wall Market betreibt. Zudem Chocobo Sam, der, wie sein Name schon sagt, einen Chocobo-Lieferservice betreibt; und außerdem Andrea Rhodea, die Besitzerin, Inhaberin und Haupttänzerin des Honey Bee Inn.

Leslie Kyle

Ein weiterer wichtiger neuer Nebencharakter, den wir im Wall Market-Bereich des Spiels kennenlernen, ist Leslie Kyle. Er wurde bereits im Roman Final Fantasy 7 The Kids Are Alright: A Turks Side Story erwähnt, aber obwohl er nicht im ursprünglichen FF7 enthalten war, ist er im Remake zu sehen. Er arbeitet unter Don Corneo, hat aber aufgrund einer Tragödie in seiner Vergangenheit, an der der Don und seine Verlobte beteiligt waren, einen tiefen Hass auf den Mann. Leslie ist derjenige, der Cloud, Barret und Tifa hilft, an die Spitze der Platte zu gelangen, als sie sich auf den Weg machen, um Aerith aus Shinras Hauptquartier zu retten.

Die nächsten 5 Story-Änderungen bekommt ihr auf Seite 2.